Samsung Galaxy S10 +’ın Üretim Maliyeti Belli Oldu

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un geçtiğimiz ay tanıttığı yeni amiral gemisi Galaxy S10 +’ın maliyeti belli oldu.

Akıllı telefon üreticileri, daha yüksek kar marjına sahip oldukları için premium cihazlarda çok daha fazla kar ediyor. Dolayısıyla ne kadar uygun fiyatlı cihaz satarlarsa satsınlar, gelir kaleminin en büyük bölümünü amiral gemisi telefonlar oluşturuyor.

Şirketler, ürettikleri telefonların gerçek maliyetlerini hiçbir zaman resmi olarak açıklamazlar; ancak malzeme kalitesi ve özelliklerden yola çıkarak basit bir fatura çıkarmak mümkün.

TechInsights tarafından paylaşılan rapor, 8GB RAM + 128GB depolamalı Samsung Galaxy S10 +'ın 420 dolarlık bir üretim maliyetine sahip olduğunu gösteriyor. Bu tutar, cihazın 999 dolarlık (Türkiye fiyatı 7,499TL) perakende satış fiyatının yüzde 42’sine tekabül ediyor.

Rapora göre, Galaxy S10 +’ın en pahalı bileşeni 86,50 dolarla Infinity-O ekranı oldu. İkinci sırada 70,50 dolar ile İşlemci ve modem gelirken, üçüncü sırada ise 56,50 dolar ile kamera sistemi yer alıyor.

Öte yandan bu maliyet raporu, cihazın araştırılması ve geliştirilmesi için harcanan parayı dikkate almıyor. Akıllı telefon üreticileri amiral gemisi cihazları için Ar-Ge’ye önemli miktarlarda yatırım yapıyor. Ayrıca montaj, işçilik ve nakliye gibi diğer giderlerin de liste dışında tutulduğunu söyleyelim.

Buna rağmen, Galaxy S10 + 999 dolar perakende fiyatının yüzde 42'sine mal olsa bile, aradaki fark direkt olarak Samsung’un cebine girmiyor. Dolayısıyla Güney Koreli şirketin satılan her Galaxy S10 cihazından ne kadar kazandığından emin olmak bir hayli zor; ancak, diğer tüm maliyetler göz önüne alındığında, yeni amiral gemisinde yüzde 50'nin üzerinde bir kar marjı sağlaması pek olası görünmüyor.

Galaxy S10 +’taki bileşenlerin Samsung’a maliyeti…