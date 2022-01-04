Samsung Galaxy S21 FE Tanıtıldı: Özellikleri!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, Galaxy S21 FE 5G olarak isimlendirdiği yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Yeni Samsung modeli, sahip olduğu şık tasarım ve özellikleri ile ön plana çıkıyor. Peki, Samsung Galaxy S21 FE özellikleri neler? Yeni modele ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Samsung Galaxy S21 FE Özellikleri Nedir?

Ekran: 6,4 inç, Dinamik AMOLED, 120Hz

Çözünürlük: FHD+

İşlemci: Exynos 2100

GPU: Adreno 660

RAM: 6 GB / 8 GB

Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB

Kamera: 12 MP + 8 MP + 12 MP

Ön Kamera: 32 MP

Pil: 4500 mAh, 25W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 12, One UI 3.1

Ağırlık: 177 gram

6,4 inç ekran büyüklüğüne sahip olan model, bu ekran üzerinde kullanıcılarına FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Cihazın ekranı oyun modunda 240Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip. Dinamik AMOLED ekrana sahip olan telefon 155,7 x 74,5 x 7,9 mm x 8,4 mm boyutlarında.

Gücünü Qualcomm Exynos 2100 işlemcisinden alan Galaxy S21 FE 5G, 6 GB ve 8 GB RAM olmak üzere iki farklı sürüm bulunuyor. Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un yeni akıllı telefon modelinin depolama alanı tarafında 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçenek yer alıyor.

Samsung'un yeni akıllı telefon modelinin arka kısmında 12 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 12 MP ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Cihazın ön tarafında 32 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut.

4500 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihazda 25W kablolu, 15W kablosuz hızlı şarj teknolojisi yer alıyor. Kablolu hızlı şarj özelliğinin yalnızca 30 dakikada yüzde 50'nin üzerinde şarj edilebildiği iddia ediliyor. Parmak izi okuyucusu ekranın altına entegre edilmiş. USB Type-C 3.2 portunun tercih edildiği telefon 177 gram ağırlığında.

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