Samsung'dan Sevilen Tablet Modeline Sürpriz One UI 8 Müjdesi!

Akıllı telefonlarının yanı sıra yüksek performanslı tabletleriyle de öne çıkan Samsung, kısa bir süre önce popüler bir modeli için sürpriz bir şekilde One UI 8 sürecini başlattı. Şirketin zorlu koşullarda bile dimdik ayakta kalan Tab Active serisinin en gözde modellerinden Galaxy Tab Active 5 kısa bir süre önce Android 16 yeniliklerine kavuştu. Detaylar haberde!

Galaxy Tab Active 5 İkinci Büyük Güncellemesine Kavuştu

2024 yılının başlarında Android 14 ile piyasaya sürülen ve bu yılın başlarında Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini alan popüler model kısa bir süre önce One UI 8 güncellemesi de almaya başladı. Samsung'un vadettiği destek süreci kapsamında Tab Active 5'in gelecekte iki büyük Android güncellemesi daha alması bekleniyor.

Samsung'un yaptığı açıklamaya göre, yeni güncelleme ilk olarak Avrupa bölgesinde yaşayan Galaxy Tab Active 5 kullanıcılarına ulaştırılacak. Yeni sürümün ilerleyen günlerde diğer bölgelerde de yüklenebileceği belirtiliyor.

CYJ3 ile biten bir sürüm numarasına sahip olan One UI 8 güncellemesi yaklaşık 2 GB'ın üzerinde bir indirme boyutuyla geliyor. Ayrıca şirket tarafından en son güvenlik önlemlerini içeren Ekim 2025 güvenlik yamasının bu güncellemeye dahil edildiği ifade ediliyor.

One UI 8 Güncellemesi Nasıl Yüklenir?

Eğer bir Tab Active 5 kullanıcısıysanız, aşağıdaki adımları takip ederek yeni güncellemeyi cihazınıza kablosuz olarak yükleyebilirsiniz.

Ayarlar menüsünü açın Yazılım güncellemesi bölümüne giriş yapı girin. İndir ve yükle seçeneğine tıklayın. Cihazın güncellemeyi kontrol etmesini bekleyin. Yeni sürüm bulunduğunda "İndir" seçeneğine tıklayın. İndirme tamamlandıktan sonra "Yükle" butonuna dokunun ve yeniden başlatmayı onaylayın.

Yeni Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesi ile Galaxy Tab Active 5'in, zorlu çalışma ortamlarında bile en güncel özelliklerle donatılmış şekilde hizmet vermeye devam etmesi hedefleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz bir Galaxy kullanıcısıysanız şimdiye kadar One UI 8'i deneyimle şansı yakaladınız mı? Yorumlarda buluşalım.