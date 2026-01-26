Samsung, Popüler Serinin Fişini Çekti! Artık Güncelleme Yok

Samsung Galaxy S21 serisi artık güvenlik güncellemesi almayacak. Üç modelden oluşan akıllı telefon ailesi için son güncelleme kısa süre önce yayımlandı.

Emir Yasin Bolat
⚡ Önemli Bilgiler

  • Samsung Galaxy S21 serisi, artık güvenlik güncellemesi almayacak.
  • Cihazlar için son güncelleme kısa süre önce yayımlandı.

Samsung'un 2021 yılında piyasaya sürdüğü Galaxy S21 serisi için yolun sonu geldi. Öyle ki üç modelden oluşan seri için güvenlik desteği resmen sona erdi. Bundan böyle bir güvenlik tehdidi söz konusu olduğunda marka destek sunmayacak. İşte ayrıntılar...

Samsung Galaxy S21 Serisi Artık Güvenlik Güncellemesi Almayacak

Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra modellerinden oluşan seri, beş sene önce tanıtıldığında üç yıl boyunca işletim sistemi ve beş yıl ise güvenlik güncellemesi sözü verilmişti. Kısa süre önce itibarıyla güvenlik desteği de bitti. Güney Koreli firma, üç cihaz için son yazılım güncellemesini yayımladı. 55 güvenlik açığını gideren bu güncelleme Galaxy S21 serisi kullanıcılarına ulaşmaya başladı.

Mevzubahis sürüm ilk olarak markanın ana vatanındaki kullanıcılara sunulmaya başlandı. Önümüzdeki günlerde global olarak da dağıtıma çıkması muhtemel. Yeni bir güncelleme alıp almadığınızı kontrol etmek için Ayarlar uygulaması üzerinden Yazılım Güncellemesi bölümüne giriş yapabilirsiniz.

Samsung Galaxy S21 Serisi Özellikleri

Özellik Galaxy S21 Galaxy S21 Plus Galaxy S21 Ultra
Ekran Boyutu 6.2 inç 6.7 inç 6.8 inç
Ekran Teknolojisi Dynamic AMOLED Dynamic AMOLED Dynamic AMOLED
Ekran Çözünürlüğü Full HD+ Full HD+ QHD+
Ekran Yenileme Hızı 120Hz 120Hz 120Hz
Ekran Koruması Gorilla Glass Victus Gorilla Glass Victus Gorilla Glass Victus
İşlemci Exynos 2100 Exynos 2100 Exynos 2100
Üretim Teknolojisi 5nm 5nm 5nm
RAM 8 GB 8 GB 12 GB
Depolama 128 GB 128 / 256 GB 128 / 256 GB
Birinci Arka Kamera 12 MP 12 MP 108 MP
İkinci Arka Kamera 12 MP 12 MP 12 MP
Üçüncü Arka Kamera 64 MP 64 MP 10 MP
Dördüncü Arka Kamera 10 MP
Ön Kamera 10 MP 10 MP 40 MP
Video Kayıt 8K 24fps / 4K 60fps 8K 24fps / 4K 60fps 8K 24fps / 4K 60fps
Wi-Fi Wi-Fi 6 Wi-Fi 6 Wi-Fi 6
Bluetooth 5.0 5.0 5.2
Suya Dayanıklılık IP68 IP68 IP68
Batarya 4.000 mAh 4.800 mAh 5.000 mAh
Kablolu Şarj 25W 25W 25W
Kablosuz Şarj 15W 15W 15W

Kaynak: https://www.sammobile.com/news/galaxy-s21-may-have-received-final-software-update/

