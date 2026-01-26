Samsung, Popüler Serinin Fişini Çekti! Artık Güncelleme Yok

Samsung'un 2021 yılında piyasaya sürdüğü Galaxy S21 serisi için yolun sonu geldi. Öyle ki üç modelden oluşan seri için güvenlik desteği resmen sona erdi. Bundan böyle bir güvenlik tehdidi söz konusu olduğunda marka destek sunmayacak. İşte ayrıntılar...

Samsung Galaxy S21 Serisi Artık Güvenlik Güncellemesi Almayacak

Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra modellerinden oluşan seri, beş sene önce tanıtıldığında üç yıl boyunca işletim sistemi ve beş yıl ise güvenlik güncellemesi sözü verilmişti. Kısa süre önce itibarıyla güvenlik desteği de bitti. Güney Koreli firma, üç cihaz için son yazılım güncellemesini yayımladı. 55 güvenlik açığını gideren bu güncelleme Galaxy S21 serisi kullanıcılarına ulaşmaya başladı.

Mevzubahis sürüm ilk olarak markanın ana vatanındaki kullanıcılara sunulmaya başlandı. Önümüzdeki günlerde global olarak da dağıtıma çıkması muhtemel. Yeni bir güncelleme alıp almadığınızı kontrol etmek için Ayarlar uygulaması üzerinden Yazılım Güncellemesi bölümüne giriş yapabilirsiniz.

Samsung Galaxy S21 Serisi Özellikleri