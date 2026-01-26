Samsung, Popüler Serinin Fişini Çekti! Artık Güncelleme Yok
Samsung Galaxy S21 serisi artık güvenlik güncellemesi almayacak. Üç modelden oluşan akıllı telefon ailesi için son güncelleme kısa süre önce yayımlandı.
⚡ Önemli Bilgiler
- Samsung Galaxy S21 serisi, artık güvenlik güncellemesi almayacak.
- Cihazlar için son güncelleme kısa süre önce yayımlandı.
Samsung'un 2021 yılında piyasaya sürdüğü Galaxy S21 serisi için yolun sonu geldi. Öyle ki üç modelden oluşan seri için güvenlik desteği resmen sona erdi. Bundan böyle bir güvenlik tehdidi söz konusu olduğunda marka destek sunmayacak. İşte ayrıntılar...
Samsung Galaxy S21 Serisi Artık Güvenlik Güncellemesi Almayacak
Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra modellerinden oluşan seri, beş sene önce tanıtıldığında üç yıl boyunca işletim sistemi ve beş yıl ise güvenlik güncellemesi sözü verilmişti. Kısa süre önce itibarıyla güvenlik desteği de bitti. Güney Koreli firma, üç cihaz için son yazılım güncellemesini yayımladı. 55 güvenlik açığını gideren bu güncelleme Galaxy S21 serisi kullanıcılarına ulaşmaya başladı.
Mevzubahis sürüm ilk olarak markanın ana vatanındaki kullanıcılara sunulmaya başlandı. Önümüzdeki günlerde global olarak da dağıtıma çıkması muhtemel. Yeni bir güncelleme alıp almadığınızı kontrol etmek için Ayarlar uygulaması üzerinden Yazılım Güncellemesi bölümüne giriş yapabilirsiniz.
Samsung Galaxy S21 Serisi Özellikleri
|Özellik
|Galaxy S21
|Galaxy S21 Plus
|Galaxy S21 Ultra
|Ekran Boyutu
|6.2 inç
|6.7 inç
|6.8 inç
|Ekran Teknolojisi
|Dynamic AMOLED
|Dynamic AMOLED
|Dynamic AMOLED
|Ekran Çözünürlüğü
|Full HD+
|Full HD+
|QHD+
|Ekran Yenileme Hızı
|120Hz
|120Hz
|120Hz
|Ekran Koruması
|Gorilla Glass Victus
|Gorilla Glass Victus
|Gorilla Glass Victus
|İşlemci
|Exynos 2100
|Exynos 2100
|Exynos 2100
|Üretim Teknolojisi
|5nm
|5nm
|5nm
|RAM
|8 GB
|8 GB
|12 GB
|Depolama
|128 GB
|128 / 256 GB
|128 / 256 GB
|Birinci Arka Kamera
|12 MP
|12 MP
|108 MP
|İkinci Arka Kamera
|12 MP
|12 MP
|12 MP
|Üçüncü Arka Kamera
|64 MP
|64 MP
|10 MP
|Dördüncü Arka Kamera
|—
|—
|10 MP
|Ön Kamera
|10 MP
|10 MP
|40 MP
|Video Kayıt
|8K 24fps / 4K 60fps
|8K 24fps / 4K 60fps
|8K 24fps / 4K 60fps
|Wi-Fi
|Wi-Fi 6
|Wi-Fi 6
|Wi-Fi 6
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|5.2
|Suya Dayanıklılık
|IP68
|IP68
|IP68
|Batarya
|4.000 mAh
|4.800 mAh
|5.000 mAh
|Kablolu Şarj
|25W
|25W
|25W
|Kablosuz Şarj
|15W
|15W
|15W