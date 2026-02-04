Popüler Samsung Modelleri İçin Yolun Sonu! Artık Üç Ayda Bir Gelecek

Samsung, akıllı telefonlarına en uzun süre güncelleme desteği sunan markalardan biri. Fakat buna rağmen çok eski cihazlar da zamanla daha az güncelleme almaya başlıyor veya desteğini tamamen kaybediyor. Son olarak Güney Koreli şirket, Galaxy S22 serisi için beklenen adımı attı. İşte ayrıntılar...

Galaxy S22 Serisi Artık Her Ay Güncelleme Almayacak

Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra şeklinde üç modelden oluşan bu seri her ay güvenlik yamaları ve hata düzeltmeleri içeren güncelleme alıyordu ancak bu durum artık sona erdi. 2022'de piyasaya sürülen telefonlar artık üç ayda bir güncelleme alacak.

Bu da kullanıcıların yeni sürüm için daha uzun süre bekleyeceği anlamına geliyor. Tabii bu bir yandan modellerin artık yaşlandığını da gösteriyor. Samsung, Galaxy S22 serisi için 2027'ye kadar güncelleme sunacak. Buna göre yazılım desteği tamamen kesilmiş değil. Ancak çok da bir zaman kalmadığını söyleyebilmek mümkün.

Samsung Galaxy S22 Serisi Özellikleri

Özellik Galaxy S22 Galaxy S22+ Galaxy S22 Ultra Ekran Boyutu 6.1 inç 6.6 inç 6.8 inç Ekran Teknolojisi Dynamic AMOLED 2X Dynamic AMOLED 2X Dynamic AMOLED 2X Çözünürlük FHD+ 1080 x 2340 1440 x 3088 Piksel Yoğunluğu ~425 PPI ~393 PPI ~500 PPI Yenileme Hızı 120 Hz 120 Hz 120 Hz Ekran Koruması Gorilla Glass Victus+ Gorilla Glass Victus+ Gorilla Glass Victus+ Parlaklık 1300 nit 1750 nit 1750 nit İşlemci Snapdragon 8 Gen 1 Snapdragon 8 Gen 1 Snapdragon 8 Gen 1 Üretim Teknolojisi 4 nm 4 nm 4 nm RAM 8 GB 8 GB 8 GB / 12 GB Depolama 128 / 256 GB 128 / 256 GB 128 / 256 / 512 GB / 1 TB microSD Yok Yok Yok Arka Kamera 12 + 50 + 10 MP 12 + 50 + 10 MP 12 + 108 + 10 + 10 MP Ön Kamera 10 MP 10 MP 40 MP Video Kayıt 8K 24 FPS, 4K 30/60 FPS, 1080p 30/60/240 FPS, 720p 960 FPS Hücresel 5G / 4G 5G / 4G 5G / 4G Wi-Fi Wi-Fi 6 Wi-Fi 6E Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2 5.2 5.2 NFC Var Var Var Güvenlik Ultrasonik Parmak İzi Ultrasonik Parmak İzi Ultrasonik Parmak İzi Suya Dayanıklılık IP68 IP68 IP68 Batarya 3700 mAh 4500 mAh 5000 mAh Kablolu Şarj 25W 45W 45W Kablosuz Şarj 15W 15W 15W Ters Şarj 4.5W 4.5W 4.5W Yazılım Android 12 → 13, One UI 5.1 Android 12 → 13, One UI 5.1 Android 12 → 13, One UI 5.1 Ağırlık 168 g 196 g 229 g Kalınlık 7.6 mm 7.6 mm 8.9 mm

