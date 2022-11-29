Samsung Galaxy S23 Serisi Çıkış Tarihi Hakkında İddialar

Galaxy S22 serisindeki bazı eleştirilerden sonra Samsung kesinlikle kullanıcıların gerçek anlamda heyecanlanabilecekleri yeni bir akıllı telefonu piyasaya sürmek için sabırsızlanıyor. Keza buna iPhone 14 Pro satışlarında yaşanan tedarik sorunlarını ve Apple'ın Çin'deki üretim sorunlarını da eklediğimizde Samsung'un gelecek yıl Galaxy S23 serisini olabildiğince çabuk piyasaya sürmek için pek çok nedeni var.

Kore'den gelen bir rapor, lansman etkinliğinin Şubat ayı başlarında ABD'de gerçekleşeceğini belirtiyor ancak etkinlik için henüz gerçek bir tarihimiz yok.

Samsung Galaxy S23 Serisi 5 Şubat'ta Tanıtılabilir

Galaxy S23 serisinin iki haftalık bir ön sipariş döneminin ardından 2023'ün ilk çeyreğinde mağazalara girmesi zaten beklenen bir şeydi, keza Samsung'un son yıllardaki stratejisi buydu ancak bu yıl farklı olan şey, ilk kez daha spesifik bir lansman penceresinin belirlenmiş olması. Ayrıca Kore medyasına göre isimsiz bir Samsung yöneticisi bu lansman penceresini doğruladı.

Söz konusu kişi, "Galaxy S23 serisi, ABD'de Şubat ayında gerçekleştirilecek olan kendi Unpacked etkinliğimizde gösterilecek." dedi. Bir tarih veya şehirden bahsedilmemiş olsa da yerel medya da Galaxy S23 lansman etkinliğinin ayın ilk haftasında San Francisco'da gerçekleşeceğini belirtiyor.

1 Şubat tarihi Çarşamba gününe denk geliyor. İddia doğruysa Samsung yeni amiral gemisi serisini 5 Şubat Pazar günü piyasaya sürecek. Samsung, Galaxy S22'yi ise bu yıl 9 Şubat'ta tanıtmıştı.