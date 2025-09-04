OPPO Dev Bataryalı Telefon Tanıttı! 120Hz AMOLED Ekrana Sahip

OPPO, Reno 14 FS 5G'yi tanıttı. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri belli oldu ancak fiyat etiketi henüz açıklanmadı. Orta segmentte konumlanan telefon yüksek yenileme hızı, üçlü kamera sistemi ve dev batarya dahil birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

OPPO Reno 14 FS 5G Özellikleri

6,57 inç ekran büyüklüğüne sahip olan OPPO Reno 14 FS 5G, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2372 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 397 PPI piksel yoğunluğu ve 1400 nit maksimum parlaklık sunuyor. Telefonda ekran altı parmak izi sensörü de mevcut.

Telefonda Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisi ve Adreno 710 GPU yer alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.2 GHz Cortex-A78 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Kısa süre önce tanıtılan OPPO A5i Pro 5G'de Dimensity 6300 işlemcisi tercih edilmişti.

Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile birlikte gelen telefonda 8 GB LPDDR4X RAM ve 256 GB UFS 3.1 depolama alanı bulunuyor. 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji, telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlıyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip OIS destekli Sony IMX882 ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip makro kamera bulunuyor.

Ön yüzeyde 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram değerine sahip kamera yer alıyor. Arka kameralar 4K, 1080p ve 720p çözünürlüklerinde, ön kamera ise 1080p ve 720p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor. Telefonda NFC, Bluetooth 5.1, çift SIM desteği de bulunuyor.

En iyi orta segment telefonlar arasında yerini alan Reno 14 FS 5G'de IP64 sertifikası mevcut. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Mavi ve yeşil olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan telefonun fiyatının çok yakında açıklanması bekleniyor.

Gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisinden alan OPPO Reno 13 FS için Avrupa'da 450 euro (21.653 TL) fiyat etiketi belirlenmişti. Reno 14 FS 5G ise 500 euro (24.052 TL) civarında bir fiyat ile gelebilir.