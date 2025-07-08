One UI 8 ile Gelecek Samsung Galaxy S25 FE'nin Özellikleri Sızdırıldı

Uygun fiyatlı Samsung Galaxy S24 FE modelinin geçtiğimiz yıl satışa sunulmasının ardından Galaxy S25 FE merakla beklenmeye başlanmıştı. Yaşanan bir sızıntı ile birlikte Galaxy S25 FE'nin özellikleri ortaya çıktı.

Samsung Galaxy S25 FE'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip Galaxy S25 FE, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefon 7,4 mm kalınlığında olacak. Galaxy S24 FE'nin 8,0 mm kalınlığında olduğunu belirtelim.

Yeni telefon gücünü Exynos 2400 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bir adet 3.2GHz Cortex-X4, iki adet 2.9GHz Cortex-A720, üç adet 2.6GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.95GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda 10 adet çekirdek içeriyor.

Exynos 2400 işlemcisi, geçtiğimiz yıl satışa sunulan Samsung Galaxy S24 ve Galaxy S24+ modellerinde de tercih edilmişti. Galaxy S24 FE'te ise 4 nm üretim süreciyle geliştirilen sekiz çekirdekli Exynos 2400e mevcut.

Android 16 tabanlı One UI 8 ile birlikte gelecek telefonda 8 GB RAM bulunacak. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçenekleri yer alacak. 4700 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak.

Samsung Galaxy S25 FE Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy S25 serisi, 2025 yılının ocak ayında tanıtılmıştı. Galaxy S25 FE'nin ise eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.