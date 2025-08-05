Samsung Mutlu: Galaxy S25 Serisi Kapış Kapış Gidiyor!

Android dünyasının dev ismi Samsung, şubat ayında piyasaya sürdüğü Galaxy S25 serisiyle başarılarına bir yenisini daha ekledi. Son gelen bilgilere göre şirket, ana vatanı Güney Kore’de dikkat çekici bir satış başarısına ulaştı. İşte Galaxy S25 serisinin ulaştığı satış rakamı ve ayrıntılar...

Samsung Galaxy S25 serisi, 3 Milyon Satışı Aştı

Güney Kore’de önemli bir kilometre taşına ulaşan Samsung, üç modelden oluşan Galaxy S25 serisiyle yalnızca altı ayda 3 milyon satış rakamını aştı. Aynı başarıya Galaxy S24 serisi sekiz ayda ulaşabilmişti. Bu da yeni serinin selefine kıyasla çok daha fazla ilgi gördüğünü ortaya koyuyor.

Ayrıca firma, Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 modellerinin de seleflerine göre daha fazla sattığını açıkladı. Ancak net satış rakamlarını paylaşmadı.

Samsung Galaxy S25 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,2 inç

: 6,2 inç Ekran Teknolojisi : Dynamic AMOLED 2X

: Dynamic AMOLED 2X Ekran Çözünürlüğü : 1080x2340 (FHD+) Piksel

: 1080x2340 (FHD+) Piksel Ekran Dayanıklılığı : Corning Gorilla Glass Victus 2

: Corning Gorilla Glass Victus 2 Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Arka Kamera : 50 MP + 12 MP + 10 MP

: 50 MP + 12 MP + 10 MP Ön Kamera : 12 MP

: 12 MP İşlemci : Snapdragon 8 Elite

: Snapdragon 8 Elite RAM : 12 GB

: 12 GB Depolama : 128 GB / 256 GB / 512 GB

: 128 GB / 256 GB / 512 GB Batarya Kapasitesi : 4.000 mAh

: 4.000 mAh Kablolu Şarj : 25W

: 25W İşletim Sistemi : Android 15 tabanlı One UI 7.0

: Android 15 tabanlı One UI 7.0 Renk Seçenekleri: Lacivert, Buz Mavisi, Mint Yeşili, Gümüş

Samsung Galaxy S25+ Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,7 inç

: 6,7 inç Ekran Teknolojisi : Dynamic AMOLED 2X

: Dynamic AMOLED 2X Ekran Çözünürlüğü : 1440x3120 (QHD+) Piksel

: 1440x3120 (QHD+) Piksel Ekran Dayanıklılığı : Corning Gorilla Glass Victus 2

: Corning Gorilla Glass Victus 2 Ekran Yenileme Hızı : 120 Hz

: 120 Hz Arka Kamera : 50 MP+ 12 MP + 10 MP

: 50 MP+ 12 MP + 10 MP Ön Kamera : 12 MP

: 12 MP İşlemci : Snapdragon 8 Gen Elite

: Snapdragon 8 Gen Elite RAM : 12 GB

: 12 GB Depolama : 256 GB / 512 GB

: 256 GB / 512 GB Batarya Kapasitesi : 4.900 mAh

: 4.900 mAh Hızlı Şarj : 45W

: 45W İşletim Sistemi : Android 15 tabanlı One UI 7.0

: Android 15 tabanlı One UI 7.0 Renk Seçenekleri: Lacivert, Buz Mavisi, Mint Yeşili, Gümüş

Samsung Galaxy S25 Ultra Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,9 inç

: 6,9 inç Ekran Teknolojisi : Dynamic AMOLED 2X

: Dynamic AMOLED 2X Ekran Çözünürlüğü : 1440x3120 (QHD+) Piksel

: 1440x3120 (QHD+) Piksel Ekran Dayanıklılığı : Corning Gorilla Armor 2

: Corning Gorilla Armor 2 Ekran Yenileme Hızı : 120 Hz

: 120 Hz Arka Kamera : 200 MP + 50 MP + 10 MP + 50 MP

: 200 MP + 50 MP + 10 MP + 50 MP Ön Kamera : 12 MP

: 12 MP İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8 Elite

: Qualcomm Snapdragon 8 Elite RAM : 12 GB

: 12 GB Depolama : 256 GB / 512 GB / 1 TB

: 256 GB / 512 GB / 1 TB Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Hızlı Şarj : 45W

: 45W İşletim Sistemi : Android 15 tabanlı One UI 7.0

: Android 15 tabanlı One UI 7.0 Renk Seçenekleri: Titanyum Mavi, Titanyum Gri, Titanyum Gümüş, Titanyum Siyah

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? En iyi akıllı telefonlar arasında yer alan Galaxy S25 serisini nasıl buluyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.