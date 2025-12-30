Samsung'un Popüler Serisine Üçüncü Güncelleme Geliyor!

Samsung bir yandan Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini daha fazla modele ulaştırmaya çalışırken, diğer taraftan One UI 8.5 beta çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor. Bu çalışmalar sırasında şirketin önceliği doğal olarak en güncel amiral gemisi serisi olan Galaxy S25 ailesi oluyor. One UI 8.5’in ilk beta güncellemelerini bu modellere sunan Samsung, şimdi yine benzer bir adım atıyor.

Gelen bilgilere göre Samsung'un merakla beklenen One UI 8.5 Beta 3 güncellemesi, Galaxy S25 serisi için yolda. Öyle ki yeni sürüm test sunucularında ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Galaxy S25 Serisi İçin Üçüncü Beta Güncellemesi Yolda

Galaxy S25 serisi için şimdiye kadar iki beta güncellemesi yayımlayan şirket, şimdi gözünü Beta 3'e çevirdi. Güvenilir sızıntı kaynaklarından Tarunvat'a göre seri için Samsung’un test sunucularında yeni bir One UI 8.5 beta sürümü ortaya çıktı.

S938BXXU7ZYLL yapı numarasına sahip olan bu sürümün önceki beta güncellemesinde fark edilen hataları çözmesi ve performansı artırması bekleniyor. Hangi yenilikleri getireceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

One UI 8.5 Beta 3 Ne Zaman Yayımlanacak?

Daha önce ortaya atılan iddialara göre Android 16 tabanlı One UI 8.5 Beta 3, 5 Ocak 2026'da kullanıcılara sunulacak. Samsung'un yeni Galaxy S26 serisini Şubat 2026'da tanıtması bekleniyor. Firmanın bu tarihe kadar Galaxy S25 için daha fazla beta güncellemesi yayımlaması muhtemel.

