Uzun bir süredir merakla beklenen ve tanıtılmasına sadece saatler kalan Samsung Galaxy S25 serisi kanlı canlı görüntülendi. Paylaşılan fotoğraf Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra modellerinin etkileyici bir görünüme sahip olduğunu gösteriyor.

Samsung Galaxy S25 Serisi Nasıl Görünüyor?

Bugün yani 22 Ocak 2025 tarihinde TSİ 21.00'de başlayacak etkinlikte tanıtılacak Samsung Galaxy S25 serisinin Türkiye fiyatı ne kadar olacak sorusunu kısa süre önce yanıtlamıştık. Fiyat sızıntısının ardından yeni bir gelişme daha gerçekleşti. Telefonların yer aldığı bir fotoğraf sızdırıldı.

Sızdırılan fotoğrafta Galaxy S25 serisinden üç farklı model bulunuyor. Görselde gri renk seçeneğine sahip Galaxy S25, koyu mavi renk seçeneğine sahip Galaxy S25+'ı ve titnayum buz mavisi renk seçeneğine sahip Galaxy S25 Ultra'yı görüyoruz.

Görsel telefonların tasarımı hakkında bilgi sahibi olmamızı da sağlıyor. Galaxy S25 Ultra'nın köşeleri biraz yuvarlatılmış. Bu, telefonu kullanırken daha iyi bir deneyim elde edilmesine yardım edecektir. Telefonların arka kamera tasarımı Galaxy S24 serisine benziyor ancak ufak farklılık mevcut.

Telefonların arkasında yer alan etiketlere baktığımızda Galaxy S25 modelinin depolama alanının 128 GB ile başlayacağını görüyoruz. Muhtemelen önceki telefonda olduğu gibi 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçenekleri sunulacak.

Samsung Galaxy S25 serisinin tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni telefonlar nasıl görünüyor? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.