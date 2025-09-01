Samsung’dan S25 Kullanıcılarına One UI 8 Öncesi Sürpriz Güncelleme

Samsung, Galaxy S25 serisi için dikkat çekici bir yazılım güncellemesi yayınlamaya hazırlanıyor. Ancak bu güncelleme, kullanıcıların merakla beklediği One UI 8 (Android 16) olmayacak. Aksine güncelleme standart bir performans yaması olacak. Yine de indirme boyutu 1 GB’ı aşacak ve Galaxy S25 serisi kullanıcılarına performans iyileştirmeleri sunacak.

Galaxy S25 Serisi Sürpriz Bir Güncelleme Alacak

Samsung, Galaxy S25 serisi için boyutu 1 GB'ı aşan bir güncelleme yayınlamaya hazırlanıyor. Bildiğiniz üzere güvenlik güncellemeleri oldukça standart bir uygulama ve her akıllı telefon üreticisi bunları aylık olarak yayınlıyor. Ancak Samsung’un aylık yazılım güncellemeleri genellikle birkaç yüz MB büyüklüğünde oluyor.

Ancak yeni yama çok daha büyük olacak. Bu durum, güncellemeyle birlikte yalnızca güvenlik iyileştirmelerinin değil, sistem performansına yönelik önemli iyileştirmelerin de Galaxy S25 kullanıcılarına sunulacağını gösteriyor. Aslında bu gelişme sürpriz olsa da bir ilk değil.

Benzer bir durum bu yıl haziran ayında da yaşanmıştı. Galaxy S25 serisi o dönemde 1,2 GB boyutunda bir güncelleme almış ancak değişiklik listesinde yalnızca “cihazın kullanım deneyimi iyileştirildi” ifadesi yer almıştı. Dolayısıyla yeni paketin de kullanıcıya görünmeyen optimizasyonlar içermesi mümkün.

Öte yandan Samsung’un Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini de bu ay içinde yayınlaması bekleniyor. Ancak aylık güncellemedeki bu değişiklik One UI 8'deki bir gecikmenin habercisi olabilir. Bildiğiniz üzere kullanıcılar Android 15 tabanlı One UI 7'yi yaklaşık 8 ay beklemiş ve bu süreçte Android 16 çıkmıştı.

Her ne kadar Samsung, güncellemelerin aksamassına neden olan sorunları çözdüğünü iddia etse de durum pek de böyle olmayabilir. Elbette ki tüm bu soruların cevabını almamız için yapmamız gereken tek şey beklemek.