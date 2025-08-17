Samsung'un Yüzü Gülüyor: Galaxy S25 Ultra, Rakiplerini Ezdi Geçti!

Samsung, geçtiğimiz aylarda teknoloji dünyasının merakla beklediği yeni Galaxy S25 serisini tanıttı. Üç farklı modelden oluşan serinin yıldızı ise beklendiği gibi Galaxy S25 Ultra oldu. En iyi akıllı telefonlar arasında yer alan bu model, gelen son bilgilere göre tüm rakiplerini geride bırakmayı başardı. İşte detaylar...

Samsung Galaxy S25 Ultra, Rakiplerini Ezip Geçti

Güvenilir sızıntı kaynağı Ice Universe, Samsung Galaxy S25 Ultra’nın akıllı telefon pazarındaki tüm Ultra modellerini geride bıraktığını duyurdu. 8 milyon 390 bin adet satmayı başaran modelin yalnızca öne geçmediği, aynı zamanda üç büyük Çinli markayı da çok büyük bir farkla geride bıraktığı ifade edildi.

Kaynağa göre rakip modeller arasında Xiaomi 15 Ultra 586 binden fazla satışa ulaştı. vivo X200 Ultra ise 219 bin adetle listede yerini alırken, Oppo Find X8 Ultra 210 bin barajını geçti. Buna göre Galaxy S25 Ultra, 8 milyonun üzerinde satışla bu rakamların toplamını katbekat aşarak rakiplerine ezici bir üstünlük kurdu.

Aslında vivo X200 Ultra, Oppo Find X8 Ultra ve Xiaomi 15 Ultra, teknik açıdan birçok noktada Galaxy S25 Ultra’dan daha gelişmiş özellikler sunuyor. Ancak Samsung, rakiplerinden farklı bir yol izleyerek daha ince, şık ve dikkat çekici bir tasarımla kullanıcıların ilgisini çekmeyi başarmış görünüyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Samsung Galaxy S25 Ultra'yı nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.