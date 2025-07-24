Samsung Bu Kez Başaracak mı? Galaxy S26 Edge İçin Beklenmedik Gelişme

Samsung, birkaç ay önce ultra ince tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken Galaxy S25 Edge modelini piyasaya sürdü. İlk bakışta büyük bir heyecan yaratan cihaz, ne yazık ki beklenen ilgiyi görmedi. Piyasada ses getirmesine rağmen Galaxy S25 Edge satışları, Güney Koreli teknoloji devinin beklentilerinin oldukça altında kaldı.

Yaşanan hayal kırıklığının başlıca sebebi olarak ise telefonun düşük batarya kapasitesi gösteriliyor. Kullanıcıların şıklık uğruna pil ömründen vazgeçmeyi pek mantıklı bulmadığı düşünülüyor. Ancak gelen son bilgilere göre Samsung, bu geri bildirimleri dikkate alacak.

Samsung Galaxy S26 Edge, Daha Büyük Bataryaya Sahip Olacak

Akıllı telefon dünyasının güvenilir sızıntı kaynaklarından Ice Universe, Galaxy S26 Edge ile ilgili dikkat çeken bir iddiayı paylaştı. Aktarılan bilgilere göre yeni model, yalnızca 5,8 mm kalınlığa sahip olan selefi Galaxy S25 Edge’ten daha da ince bir tasarımla gelecek. Üstelik bu inceliğe rağmen cihazda daha yüksek kapasiteli bir batarya yer alacağı belirtiliyor.

Confirmed:

The Galaxy S26 Edge will be thinner than the S25 Edge and have a larger battery thanks to new battery material technology. — PhoneArt (@UniverseIce) July 23, 2025

Yani Samsung bu kez hem incelikten ödün vermeyecek hem de kullanıcıların en çok eleştirdiği pil ömrü sorununu ortadan kaldırmaya hazırlanıyor. Söz konusu bu iddianın doğru olup olmadığını ise cihaz duyurulduğunu göreceğiz.

Samsung Galaxy S26 Edge Ne Zaman Tanıtılacak?

Sektör kaynaklarına göre Galaxy S26 Edge, 2026'nın ilk çeyreğinde tanıtılacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Samsung Galaxy S26 Edge modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşğaıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.