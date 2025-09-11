Aşırı İnce Galaxy S26 Edge'in Şarj Hızı Şaşırttı! Bu Beklenmiyordu

Samsung'un yeni ince telefonu Galaxy S26 Edge ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Galaxy S26 Edge'in şarj hızı ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon, bir önceki model ile aynı şarj hızına sahip olacak. Dolayısıyla yeni telefon, kullanıcıları hayal kırıklığına uğratabilir.

Samsung Galaxy S26 Edge'in Şarj Hızı Ortaya Çıktı

Ortaya çıkan bilgilere göre Samsung Galaxy S26 Edge 25W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. 2025 yılının mayıs ayında tanıtılan Samsung Galaxy S25 Edge modelinde de aynı şarj hızı tercih edilmişti. Eğer iddia doğruysa yeni modelde şarj hızında herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

Batarya tarafında ise önemli bir iyileştirme yapılacak. Galaxyu S26 Edge'in 4200 mAh batarya kapasitesi ile gelmesi bekleniyor. Galaxy S25 Edge'de 3900 mAh batarya kapasitesinin yer aldığını belirtelim. Daha yüksek batarya, telefonun daha uzun pil ömrü sunmasına katkı sağlayacaktır.

Galaxy S26 Edge yalnızca 5,5 mm kalınlığında olacak. Galaxy S25 Edge ise 5,8 mm kalınlığında. Yeni telefonun ağırlığı henüz bilinmiyor ancak önceki Edge modeli 163 gram ağırlığında. S26 Edge de benzer bir ağırlığa sahip olacaktır. Yeni telefonda ayrıca 12 GB RAM yer alabilir. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçeneklerini görebiliriz.

İşlemciye dair henüz bir bilgi paylaşılmadı. Galaxy S25 Edge'te iki adet 4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Snpadraogn 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti.

Samsung Galaxy S26 Edge Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi Samsung telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Galaxy S26 Edge'in 2026 yılının ilk yarısında tanıtılması bekleniyor. Galaxy S25 Edge, 2025 yılının mayıs ayında duyurulmuştu. Yeni Edge modelini ise mayıs veya haziran ayında görebiliriz.