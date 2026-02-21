Samsung Galaxy S26 Fiyatı Yanlışlıkla Açıklandı! Türkiye'de Kaç Para Olacak?

Samsung'un yeni amiral gemisi serisi Galaxy S26 için adeta sayılı gün kaldı. 25 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde gerçekleşecek Unpacked etkinliğinde duyurulacak akıllı telefonlar büyük bir heyecanla bekleniyor. Bunun sebebi tahmin edebileceğiniz üzere en iyi akıllı telefonlar arasına girecek olmaları. Tabii bu listeye gireceği için sızıntılar da durmak bilmiyor.

Son olarak serinin standart modeli Galaxy S26 için kritik bir gelişme yaşandı. Öyle ki cihazın ürün sayfası daha tanıtılmadan aktif hale getirildi. Böylelikle Galaxy S26 fiyatı ve renk seçenekleri resmen gün yüzüne çıktı. İşte yeni detaylar...

Samsung Galaxy S26'nın Ürün Sayfası Açıldı

Filipinler merkezli bir e-ticaret platformunda ortaya çıkan mobil cihazın satış sayfası herkese açıldı. Yanlışlıkla yapıldığı düşünülen bu işlemle birlikte model sipariş verilemese de bazı detaylar netleşti. Gökyüzü mavisi, siyah, kobalt menekşe, beyaz, pembe altın ve gümüş gölge renk seçeneklerine sahip olacağı ortaya çıktı.

Satış sayfasında Galaxy S26’nın başlangıç fiyatının ise 62 bin 122 Filipin pesosu olduğunu görüyoruz. Markadan bağımsız şekilde satıcı tarafından girilen bu rakam güncel kurla yaklaşık 1.069 dolar, yani yaklaşık 46 bin 800 TL'ye denk geliyor. Tabii bu tutar yalnızca döviz bazlı karşılığı ifade ediyor.

Türkiye’de akıllı telefonlara uygulanan vergi oranı yüzde 100’ün biraz üzerinde olduğu için satış fiyatını ikiyle çarpmak gerekiyor. Bu doğrultuda söz konusu modelin ülkemizde yaklaşık 90 bin TL civarında satışa sunulma ihtimali var. Ancak Güney Koreli üreticinin Türkiye'de yerel fiyatlandırma uyguladığı biliniyor. Bu nedenle 70 ila 80 bin TL gibi bir fiyat etiketi de görebiliriz. Bunu yakında hep birlikte öğreneceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Samsung Galaxy S26'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.