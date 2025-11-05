Samsung'un Yeni Amiral Gemileri Fiyatlarıyla Kullanıcıları Üzebilir

Samsung'un merakla beklenen Galaxy S26 serisi ile ilgili sürpriz sızıntı ve söylentiler gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak yaklaşan yeni amiral gemisi telefonların fiyatları ile ilgili bazı önemli bilgiler ortaya çıktı.

İddialara göre yeni Samsung Galaxy S26 serisi fiyat etiketleriyle kullanıcıları üzebilir. Şirketin artan maliyetler nedeniyle yeni akıllı telefonlarını zamlı fiyatlarla satışa sunacağı konuşuluyor. İşte detaylar!

Galaxy S26 Serisi Zamlı Fiyatlarla Gelebilir

Güvenilir kaynakların aktardığı yeni bilgilere göre Samsung, gelecek yılın başlarında tanıtmayı planladığı yeni Galaxy S26 modelleri ile birlikte akıllı telefonlarının fiyatlarını artırabilir.

Şirket bu yıl piyasaya sürülen Samsung Galaxy S25 serisinin fiyatlarını çoğu bölgede sabit tutmuştu. Ancak artan parça maliyetleri nedeniyle bu durum değişebilir. Zira yaklaşan yeni serinin bu modellere göre 50 ila 100 dolar arasında bir zamla satışa sunulacağı öngörülüyor.

Karşılaştırma yapmak adına önceki Galaxy S25 serisinin ABD çıkış fiyatları şu şekildeydi:

Galaxy S25: 799 dolar

Galaxy S25 Plus: 999 dolar

Galaxy S25 Ultra: 1299 dolar

Artan Parça Maliyetleri Telefon Fiyatlarını Yükseltmeye Devam Edecek

Paylaşılan verilere göre akıllı telefonlarda kullanılan pek çok önemli donanımın tedarik fiyatı son dönemde hızla yükseliyor. Öyle ki işlemci fiyatları geçen yıla göre yüzde 12, kamera maliyetleri ise yüzde 8 oranında artış gösterdi.

Özellikle yapay zeka tabanlı araçların yaygınlaşması ile birlikte RAM belleklerinin de fiyatı adeta uçuşa geçti. Piyasadaki bellek çipi fiyatlarının 2024 yılına kıyasla yüzde 50 arttığı bildiriliyor. Üstelik bu tür donanımlara olan talebin artacağı ve maliyetlerin daha da yükseleceği de belirtiliyor.

Mevcut tabloda yeni modelleri için zam kararı alan tek markanın Samsung olmadığını da belirtelim. Geçtiğimiz aylarda tanıttığı iPhone 17 serisinde fiyat artışına giden Apple'ın önümüzdeki yıl da akıllı telefon fiyatlarına zam yapacağı konuşuluyor. Benzer iddialar Xiaomi ve Huawei gibi diğer devler için de söz konusu.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.