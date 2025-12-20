Geri Sayım Başladı! Galaxy S26 Serisinin Tanıtım Tarihi Netleşti

Samsung, Galaxy S26 serisi üzerinde çalışmaya devam ediyor. Kısa süre önce yeni amiral gemilerinde kullanılacak Exynos 2600 işlemcisini tanıtan Güney Koreli teknoloji devi, şimdi ise yeni modellerini kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. Tanıtım tarihiyle ilgili şimdiye kadar birçok iddia ortaya atılmıştı. Son olarak bu konuda yeni bir bilgi daha geldi. İşte en iyi akıllı telefonlar arasına girecek Samsung Galaxy S26 serisinin tanıtım tarihi...

Samsung Galaxy S26 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Güney Kore’den gelen bir söylentiye göre Galaxy S26 serisi, 2026 yılının şubat ayında resmi olarak tanıtılacak. Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenecek bir lansman etkinliğinde kullanıcıların karşısına çıkacak akıllı telefonlar, Samsung’un en yeni amiral gemisi modelleri olacak.

Bu tarih daha önce kasım ayının başında da gündeme gelmişti. Ancak daha sonra ortaya çıkan başka bir raporda tanıtımın aslında ocak ayında gerçekleştirileceği öne sürülmüştü. Mevcut bilgiler ise şubat ayını yeniden öne çıkarıyor. Tabii tüm bunların henüz resmi olmadığını da belirtmek gerekiyor. Buna göre Samsung’un yakın zamanda resmi tanıtım tarihini açıklaması bekleniyor. Bunu hep birlikte göreceğiz.

Beklenen Samsung Galaxy S26 Serisi Özellikleri

Özellik Galaxy S26 Galaxy S26+ Galaxy S26 Ultra Galaxy S26 Slim Ekran: 6,3 inç Quad HD M14 OLED 6,7 inç Quad HD M14 OLED 6,9 inç Quad HD M14 OLED, AI destekli gizlilik ekranı 6,6 inç Quad HD M14 OLED İşlemci: Exynos 2600 veya Snapdragon 8 Elite Gen 5 (bölgeye göre) Exynos 2600 veya Snapdragon 8 Elite Gen 5 (bölgeye göre) Exynos 2600 veya Snapdragon 8 Elite Gen 5 (bölgeye göre) Exynos 2600 Arka Kameralar: 50 MP (1/1.3 veya 1/1.56 inç) + 50 MP ultra geniş + 12 MP 3x telefoto 50 MP (1/1.3 veya 1/1.56 inç) + 50 MP ultra geniş + 12 MP 3x telefoto 200 MP ana + 50 MP ultra geniş + 50 MP 5x telefoto + 12 MP veya 50 MP 3x telefoto 50 MP ana + 50 MP ultra geniş + 50 MP telefoto Ön Kamera: Belirtilmedi Belirtilmedi Belirtilmedi Belirtilmedi Batarya: 4.300 mAh 4.900 mAh 5.400 mAh 4.300 mAh S Pen Desteği: Yok Yok Var Yok Diğer Özellikler: AI destekli performans iyileştirmeleri AI destekli performans iyileştirmeleri AI destekli gizlilik ekranı, gelişmiş sensörler Edge modelinden daha ince

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? En iyi akıllı telefonlar arasına girecek Samsung Galaxy S26 serisinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.