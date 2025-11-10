Galaxy S26 Serisini Bekleyenlere İyi Haber! Öne Çekildi

Apple’ın eylül ayında tanıttığı iPhone 17 serisiyle akıllı telefon pazarında rekabet kızışıyorken, gözler şimdi Samsung’un 2026’nın başında tanıtması beklenen Galaxy S26 serisine çevrildi. Galaxy S25 ailesiyle dikkat çeken Güney Koreli teknoloji devi, yeni modelleriyle de ses getirmeye hazırlanıyor.

Daha önce Galaxy S26’nın planlanandan daha geç tanıtılacağı iddia edilmişti. Ancak güvenilir kaynaklardan gelen yeni bilgilere göre Samsung, lansman takvimini öne çekme kararı aldı. İşte ayrıntılar...

Samsung Galaxy S26 Lansmanı Erkene Çekildi

Kaynaklara göre Samsung, Galaxy S26 serisini tanıtacağı Galaxy Unpacked etkinliğini 2026 Ocak ayının sonunda düzenlemeyi planlıyor. Yeni modellerin şubat ayının başında satışa çıkması bekleniyor. Daha önce ortaya atılan iddialar ise tanıtımın şubat ayı sonunda yapılacağını öne sürüyordu. Buna göre bir ay öne çekilmiş gibi görünüyor.

Gelen bilgilere göre Galaxy S26 serisi Galaxy S26, S26 Plus ve S26 Ultra olmak üzere üç modelden oluşacak. Serinin standart ve Plus versiyonunda Exynos 2600 işlemcinin kullanılması beklenirken, en üst model olan S26 Ultra’nın ise Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setiyle geleceği tahmin ediliyor.

Aynı kaynak Galaxy S25 serisinde yer alan Edge modelinin Galaxy S26 ailesinde yer almayacağını da doğruluyor. Zira Galaxy S25 Edge, piyasaya sürüldükten sonraki ilk üç ayda yalnızca 1,3 milyon adet satış yapabildi. Bu rakam Plus modelinin satışlarına kıyasla yüzde 74 daha düşük bir performans anlamına geliyor. Buna göre cihaz, Samsung’un beklentilerini karşılayamadı.

Beklenen Samsung Galaxy S26 Serisi Özellikleri

Özellik Galaxy S26 Galaxy S26+ Galaxy S26 Ultra Ekran: 6,3 inç Quad HD M14 OLED 6,7 inç Quad HD M14 OLED 6,9 inç Quad HD M14 OLED, AI destekli gizlilik ekranı İşlemci: Exynos 2600 veya Snapdragon 8 Elite Gen 5 (bölgeye göre) Exynos 2600 veya Snapdragon 8 Elite Gen 5 (bölgeye göre) Exynos 2600 veya Snapdragon 8 Elite Gen 5 (bölgeye göre) Arka Kameralar: 50 MP (1/1.3 veya 1/1.56 inç) + 50 MP ultra geniş + 12 MP 3x telefoto 50 MP (1/1.3 veya 1/1.56 inç) + 50 MP ultra geniş + 12 MP 3x telefoto 200 MP ana + 50 MP ultra geniş + 50 MP 5x telefoto + 12 MP veya 50 MP 3x telefoto Ön Kamera: Belirtilmedi Belirtilmedi Belirtilmedi Batarya: 4.300 mAh 4.900 mAh 5.400 mAh S Pen Desteği: Yok Yok Var Diğer Özellikler: AI destekli performans iyileştirmeleri AI destekli performans iyileştirmeleri AI destekli gizlilik ekranı, gelişmiş sensörler

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Samsung Galaxy S26 serisinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.