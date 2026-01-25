Samsung'un Yeni Amiral Gemileri için Tarih Resmen Netleşti!

Samsung'un merakla beklenen Galaxy S26 serisi için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Güçlü işlemci, güncel yazılım ve kaliteli kameralarıyla dikkat çekecek amiral gemileri yakında tanıtılacak. Bunun için geri sayım başlamışken şimdi tanıtım tarihiyle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. İşte detaylar!

Samsung Galaxy S26 Serisi Şubat Ayında Tanıtılacak

İddialara göre Galaxy S26, S26 Plus ve S26 Ultra şeklinde üç modelden oluşacak serinin şubat ayında gerçekleşecek Unpacked etkinliğinde tanıtılması kuvvetle muhtemel olarak görülüyor. Bununla ilgili şimdiye kadar pek çok söylenti ortaya atıldı ve genel görüş önümüzdeki ayı işaret ediyor.

Samsung'un topluluk platformunda bir kullanıcı tarafından oluşturulan gönderiye yorum yapan resmi şirket moderatörü, en iyi akıllı telefonlar arasında yer alacak Galaxy S26 serisinin şubat ayında tanıtılacağını söyledi. Fakat net bir tarih belirtmedi. Firmadan ise konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Sektör kaynaklarına lansmanın 25 Şubat 2026'da düzenlenmesine kesin gözüyle bakılıyor. Moderatör yorumu da bu iddiayı güçlendirdi. Mevcut bilgilere göre Unpacked etkinliğinden hemen sonra ön sipariş süreci başlayacak ve bu bir hafta sürecek. Resmi satışlar ise 11 Mart 2026'da başlayacak.

Beklenen Samsung Galaxy S26 Serisi Özellikleri

Özellik Galaxy S26 Galaxy S26+ Galaxy S26 Ultra Ekran: 6,3 inç Quad HD M14 OLED 6,7 inç Quad HD M14 OLED 6,9 inç Quad HD M14 OLED, AI destekli gizlilik ekranı İşlemci: Exynos 2600 veya Snapdragon 8 Elite Gen 5 (bölgeye göre) Exynos 2600 veya Snapdragon 8 Elite Gen 5 (bölgeye göre) Exynos 2600 veya Snapdragon 8 Elite Gen 5 (bölgeye göre) Arka Kameralar: 50 MP (1/1.3 veya 1/1.56 inç) + 50 MP ultra geniş + 12 MP 3x telefoto 50 MP (1/1.3 veya 1/1.56 inç) + 50 MP ultra geniş + 12 MP 3x telefoto 200 MP ana + 50 MP ultra geniş + 50 MP 5x telefoto + 12 MP veya 50 MP 3x telefoto Ön Kamera: Belirtilmedi Belirtilmedi Belirtilmedi Batarya: 4.300 mAh 4.900 mAh 5.400 mAh S Pen Desteği: Yok Yok Var Diğer Özellikler: AI destekli performans iyileştirmeleri AI destekli performans iyileştirmeleri AI destekli gizlilik ekranı, gelişmiş sensörler

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Samsung Galaxy S26 serisinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.