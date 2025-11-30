Galaxy S26 Ultra İçin Kritik Sızıntı! Kullanıcıların İstediği Oluyor

2025’in sonuna yaklaşırken akıllı telefon pazarındaki hareketlilik iyice arttı. Bunun en büyük nedeni 2026’nın başında tanıtılacak yeni amiral gemilerinin birer birer ortaya çıkması. Bu markaların içinde en çok merak edilenlerden biri de Samsung. Şirketin Galaxy S26 serisini çok yakında tanıtacağı uzun süredir konuşuluyor.

Seri hakkında bugüne kadar pek çok söylenti ortaya atıldı. Kısa süre önce serinin en güçlü modeli olacak ve en iyi akıllı telefonlar arasında gösterilecek Galaxy S26 Ultra’nın batarya kapasitesi sızdırılmıştı. Şimdi ise bu modelle ilgili yeni bir detay daha paylaşıldı. Öyle ki kullanıcıların kullanabileceği duvar kâğıtları internete düştü.

Samsung Galaxy S26 Ultra Duvar Kâğıtları Ortaya Çıktı

Sızdırılan görsellerde farklı renk tonlarına sahip birçok duvar kâğıdı yer alıyor. Bu çeşitlilik Samsung’un modeli birden fazla renk seçeneğiyle piyasaya sunmaya hazırlandığını gösteriyor. Özellikle turuncuya yakın bir tasarımın bulunması, Galaxy S26 Ultra’nın turuncu bir renk opsiyonuna sahip olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Kullanıcıların da çok istediği bu renkle ilgili daha önce de benzer iddialar gündeme gelmişti.

Welcome to Project Killshot, where we pride ourselves on giving REAL content, based on the REAL work of our TEAM.



Your exclusive World First look at the upcoming S26 Ultra series Wallpapers...



Part #1#ProjectKillshot#RakeshAUTHMaked#S26#S26Ultra#OneUI8_5 pic.twitter.com/w0fuoExP26 — wr3cckl3ss (@wr3cckl3ss1) November 30, 2025

Samsung tarafı ise bu duvar kâğıtları hakkında şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmış değil. Şirketin Galaxy S26 serisini Ocak 2026’da tanıtması beklendiği için zaman yaklaştıkça modellerle ilgili daha fazla bilginin ortaya çıkması oldukça olası. Fiyatlandırma konusunda da şu an net bir bilgi mevcut değil.

Sektör kaynakları, Samsung’un yeni seride daha yüksek bir fiyat politikası izleyebileceğini öne sürüyor. Bu nedenle özellikle Galaxy S26 Ultra’nın seleflerine göre daha pahalı bir etiketle piyasaya çıkması bekleniyor. Bunu, telefonlar tanıtıldığında hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Samsung Galaxy S26 serisinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.