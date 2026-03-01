Galaxy S26 Ultra, Video Performansında Sınıf Atladı! Testler Herkesi Şaşırttı
Samsung Galaxy S26 Ultra, video sabitleme performansıyla sınıf atladı. Yapılan teste göre 4K 120fps çekimlerde gimbal ihtiyacı tamamen bitiyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Galaxy S26 Ultra'nın görüntü sabitleme özelliği, selefine kıyasla çok daha başarılı bir performans sergiliyor.
- Samsung Galaxy S25 Ultra'da yüksek çözünürlüklü ve yüksek kare hızlı çekimlerde yaşanan titreme sorunu büyük ölçüde çözüldü.
Samsung, kısa süre önce tanıttığı Galaxy S26 serisiyle akıllı telefon dünyasının gündemine oturdu. Serinin en güçlü ve en pahalı modeli S26 Ultra ise şüphesiz en fazla dikkat çeken cihaz oldu. Yüksek performanslı işlemcisi, gelişmiş kamerası ve şık tasarımıyla öne çıkan Galaxy S26 Ultra, şimdi de selefi S25 Ultra ile görüntü sabitleme özelliği açısından karşılaştırıldı.
Samsung Galaxy S26 Ultra, Video Sabitlemede Sınıf Atladı
Akıllı telefon dünyası ile ilgili güvenilir kaynaklardan Ice Unvierse tarafından paylaşılan videoda Galaxy S26 Ultra ile Galaxy S25 Ultra'nın görüntü sabitleme özelliği karşılaştırıldı. Videoya göre yeni amiral gemisi, selefine kıyasla oldukça daha iyi çalışıyor.
The S26 Ultra has made great progress in professional video.— Ice Universe (@UniverseIce) March 1, 2026
I tested its anti-shake ability and found it to be significantly better than the S25 Ultra.
Now you can use the 4K 120fps HDR video shooting capability for daily use, because its image stabilization has reached the… pic.twitter.com/dq2foRH4Em
Samsung Galaxy S25 Ultra, yüksek çözünürlükte ve yüksek kare hızında video çekerken, özellikle de yürürken veya hareket halindeyken yaşanan titremeden çok şikayetçiydi. Ice Universe ise yaptığı paylaşımda yeni Galaxy S26 Ultra’da böyle bir sorun yaşanmadığını belirtti.
Samsung’un Galaxy S26 Ultra ile birlikte titreşim sorununu tam olarak nasıl çözdüğü bilinmiyor. Donanım tarafında bir iyileştirme mi yapıldı yoksa yazılım tarafında mı ciddi bir geliştirme var, bu net değil. Ancak sonuçlar kesinlikle oldukça etkileyici.
En dikkat çekici nokta ise artık yüksek çözünürlükte ve yüksek kare hızında çekim yaparken ek bir ekipmana ihtiyaç duyulmaması. Akıcı bir görüntü için önceden gimbal veya benzeri sabitleyici cihazlar gerekebiliyordu. Neyse ki artık lazım değil gibi görünüyor. Bu özellikle sosyal medya içerik üreticileri için büyük avantaj sağlıyor. Tabii bu avantaj yalnızca içerik üreticilerine özel değil; kullanıcılar da video çekerken daha iyi bir deneyim yaşayacak.
