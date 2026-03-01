Galaxy S26 Ultra, Video Performansında Sınıf Atladı! Testler Herkesi Şaşırttı

Samsung, kısa süre önce tanıttığı Galaxy S26 serisiyle akıllı telefon dünyasının gündemine oturdu. Serinin en güçlü ve en pahalı modeli S26 Ultra ise şüphesiz en fazla dikkat çeken cihaz oldu. Yüksek performanslı işlemcisi, gelişmiş kamerası ve şık tasarımıyla öne çıkan Galaxy S26 Ultra, şimdi de selefi S25 Ultra ile görüntü sabitleme özelliği açısından karşılaştırıldı.

Samsung Galaxy S26 Ultra, Video Sabitlemede Sınıf Atladı

Akıllı telefon dünyası ile ilgili güvenilir kaynaklardan Ice Unvierse tarafından paylaşılan videoda Galaxy S26 Ultra ile Galaxy S25 Ultra'nın görüntü sabitleme özelliği karşılaştırıldı. Videoya göre yeni amiral gemisi, selefine kıyasla oldukça daha iyi çalışıyor.

The S26 Ultra has made great progress in professional video.

I tested its anti-shake ability and found it to be significantly better than the S25 Ultra.

Now you can use the 4K 120fps HDR video shooting capability for daily use, because its image stabilization has reached the… pic.twitter.com/dq2foRH4Em — Ice Universe (@UniverseIce) March 1, 2026

Samsung Galaxy S25 Ultra, yüksek çözünürlükte ve yüksek kare hızında video çekerken, özellikle de yürürken veya hareket halindeyken yaşanan titremeden çok şikayetçiydi. Ice Universe ise yaptığı paylaşımda yeni Galaxy S26 Ultra’da böyle bir sorun yaşanmadığını belirtti.

Samsung’un Galaxy S26 Ultra ile birlikte titreşim sorununu tam olarak nasıl çözdüğü bilinmiyor. Donanım tarafında bir iyileştirme mi yapıldı yoksa yazılım tarafında mı ciddi bir geliştirme var, bu net değil. Ancak sonuçlar kesinlikle oldukça etkileyici.

En dikkat çekici nokta ise artık yüksek çözünürlükte ve yüksek kare hızında çekim yaparken ek bir ekipmana ihtiyaç duyulmaması. Akıcı bir görüntü için önceden gimbal veya benzeri sabitleyici cihazlar gerekebiliyordu. Neyse ki artık lazım değil gibi görünüyor. Bu özellikle sosyal medya içerik üreticileri için büyük avantaj sağlıyor. Tabii bu avantaj yalnızca içerik üreticilerine özel değil; kullanıcılar da video çekerken daha iyi bir deneyim yaşayacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.