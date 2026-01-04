Samsung, Galaxy S27 Ultra ile Kamerada Vites Yükseltiyor!

Samsung’un Ocak 2025’te piyasaya sürdüğü Galaxy S25 Ultra, akıllı telefon dünyasında tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Aradan geçen birkaç ayda yüz binlerce satış rakamına ulaşan model, üst segmentte rekabeti daha da kızıştırdı.

Şimdi ise teknoloji dünyasının gözü şirketin bir sonraki amiral gemisi olan Galaxy S26 Ultra’ya çevrilmiş durumda. Bu modelle ilgili şimdiye kadar birçok söylenti gündeme geldi. Öte taraftan Galaxy S27 Ultra için de şimdiden heyecanlı bir bekleyiş başlamış durumda. 2027’nin başlarında tanıtılması beklenen Galaxy S27 Ultra hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. İşte ayrıntılar...

Samsung Galaxy S27 Ultra, Kamera Tarafında Sıçrama Yapacak

Samsung ile ilgili güvenilir sızıntı kaynaklarından IceUniverse, en iyi akıllı telefonlar arasına girecek Galaxy S27 Ultra’ya dair yeni bilgiler paylaştı. Kaynağa göre Galaxy S26 Ultra, kamera tarafında büyük ölçüde selefiyle benzer özellikler sunacak. Asıl yenilik ise Galaxy S27 Ultra ile gelecek. Öyle ki Samsung’un bu modelle birlikte kamera tarafında bir atılım yapmayı planladığı söyleniyor.

İddialara göre Galaxy S27 Ultra yeni ana kamera, yenilenmiş ultra geniş açılı kamera ve yükseltilmiş ön kameraya sahip olacak. Telefoto kamera içinse Galaxy S26 Ultra'da bulunan aynı sensörün kullanılacağı belirtiliyor. Sızıntıya göre 2027’de tanıtılması beklenen yeni amiral gemisi, Sony imzalı 1 inç 200 megapiksel bir ana kameraya sahip olacak.

Yükseltmeyi planladığı ön kamerası sayesinde Apple ile rekabeti daha da kızıştırmayı hedefleyen Samsung’un telefoto kamera içinse bir planı yok. Fakat periskop zoom sensöründe bazı iyileştirmeler düşündüğü öne sürülüyor. Şimdilik paylaşılan bilgiler bunlardan ibaret. Önümüzdeki aylarda Galaxy S27 Ultra’ya dair yeni detayların ortaya çıkması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Samsung Galaxy S27 Ultra'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.