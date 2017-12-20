Samsung Galaxy S9+'ın Benchmark Sonuçları Sızdırıldı

Samsung'un çok kısa bir süre içinde yeni amiral gemileri olacak Galaxy S9 ve büyük versiyonu Galaxy S9+'ı tanıtması bekleniyor. Daha önceden Galaxy S9 ailesinin Ocak ayında tanıtılabileceği iddiası ortaya atılmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda Galaxy S9 ve S9+'a ait olduğu öne sürülen görseller de paylaşılmış ve telefonların tasarımsal olarak hazır olduğu mesajı verilmişti. Bütün bu sızıntıları destekleyecek nitelikte yeni bir sızıntı ile karşı karşıyayız. Bu sefer Galaxy S9+ performansı ile ilgili bilgi veren benchmark sonuçları paylaşıldı.

Geekbench üzerinde ortaya çıkan benchmark sonuçlarında, Qualcomm Snapdragon 845 işlemci kullanan bir Galaxy S9+'un performans değerlendirmesi mevcut:

Paylaşılan sonuçlarda yer alan telefonun kod adı SM-G965U1. Bu telefonun Android 8.0 işletim sistemini kullandığı, 5 GB RAM miktarına sahip olduğu görülebiliyor. İşlemci kısmına geldiğimizde de Qualcomm'un yeni işlemcisi Snapdragon 845'in özellikleriyle karşılaşıyoruz. Benchmark puanının bir önceki nesil Snapdragon 835 işlemcili Galaxy S8+ ile karşılaştırıldığında ciddi oranda yükseldiği ifade edilmekte. Tek çekirdek performansında %25, çok çekirdek performansında %30 civarında bir artış söz konusu. Fakat bu yüksek sonucun bile iPhone X'daki A11 Bionic işlemcinin gerisinde kaldığı dile getirilmekte.

Galaxy S9+'ın önceki Galaxy S amiral gemilerinde olduğu gibi 2 farklı sürümünün satışa sunulması bekleniyor. Bu sürümlerin bir tanesine Samsung'un kendi ürettiği Exynos işlemci, diğerinde Snapdragon işlemci kullanılacak.

Galaxy S9 ailesi ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktığında sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.