Samsung'un Uygun Fiyatlı Tableti Türkiye'de! 6 GB RAM ve Dahası

Geçtiğimiz hafta tanıtılan Samsung Galaxy Tab S10 Lite Türkiye'de satışa sunuldu. Samsung'un ucuz Android tableti 8.000 mAh batarya kapasitesi, Exynos 1380 işlemcisi ve 90Hz yenileme hızı dahil birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Samsung Galaxy Tab S10 Lite'ın Türkiye Fiyatı

Samsung Galaxy Tab S10 Lite'ın 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 13 bin 999 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Tabletin gri, gümüş ve kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunuyor.

Samsung Galaxy Tab S10 Lite Özellikleri

10,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Samsung Galaxy Tab S10 Lite, LCD ekran üzerinde 1320 x 2112 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. 524 gram ağırlığındaki tablet 254,3 x 165,8 x 6,6 mm boyutlarında.

Tablet gücünü Exynos 1380 işlemcisinden alıyor. 5 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.4 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. 2023'te çıkan Samsung Galaxy A54 ve Samsung Galaxy A35'te de aynı işlemci tercih edilmişti.

Samsung'un bütçe dostu Android tableti 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depoalam tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut. 8.000 mAh batarya kapasitesine sahip tablet 25W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Galaxy Tab S10 Lite modelinin arka tarafında 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera, ön yüzeyinde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Ön ve arka kameralar 1080p çözünürlükte video kaydı yapabiliyor.

Android 15 tabanlı One UI 7 ile birlikte gelen tablet yedi yıl boyunca güncelleme desteği alacak. Tablette S Pen desteği de bulunuyor. Bu destek sayesinde tablette çizim yapılabiliyor ve kolayca not alınabiliyor.