Samsung'dan 12 GB RAM'li Güçlü Tablet Geliyor! Görüntüleri Sızdırıldı

Geçtiğimiz yıl Galaxy Tab S10 serisini satışa sunan Samsung, çok yakında yeni tabletler tanıtacak. Galaxy Tab S11'in görüntüleri ve özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre çok şık bir tasarıma sahip tablet güçlü donanım ile gelecek.

Samsung Galaxy Tab S11'in Tasarımı Nasıl Olacak?

En iyi tabletler arasına katılmaya hazırlanan Samsung Galaxy Tab S1'in görselleri sızdırıldı. Görüntülere baktığımızda arka yüzeyde bir adet kameranın yer alacağını görüyoruz. Kameranın altında ise LED flaş konumlanacak. Tabletin tasarımı genel olarak Samsung Galaxy Tab S9'a benziyor.

Samsung Galaxy Tab S11'in Özellikleri Nasıl Olacak?

11 inç ekran büyüklüğüne sahip Galaxy Tab S11, AMOLED ekran üzerinde 1600 x 2560 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Dört hoparlörün yer aldığı tablet yalnızca 5,5 mm kalınlığında ve 482 gram ağırlığında olacak.

Tablet gücünü Dimensity 9400 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.63 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere sekiz adet çekirdek içeriyor.

Android 16 tabanlı One UI 8 ile birlikte gelecek tablette 12 GB RAM bulunacak. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçeneklerini göreceğiz. Tabletin yedi yıl boyunca güncelleme desteği alacağı söyleniyor.

Galaxy Tab S11'in arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera, ön yüzeyinde ise 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. 8.400 mAh batarya kapasitesine sahip tablet 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

S Pen desteğine sahip tablette IP68 sertifikası bulunacak. Bu sertifika, tabletin belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak. Peki, Samsung'un yeni tableti Galaxy Tab S11'in fiyatı ne kadar olacak?

Samsung Galaxy Tab S11'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung Galaxy Tab S11'in 899 dolar (36.871 TL) ve 999 dolar (40.973 TL) aralığında bir fiyatla satışa sunulacağı iddia edildi. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle tabletin farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim.

Samsung Galaxy Tab S11 Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy Tab S11'in Galaxy Tab S11 Ultra ve Galaxy Tab S10 Lite ile birlikte eylül ayında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte yeni tabletlerin tüm özellikleri ve fiyat etiketleri belli olacak.