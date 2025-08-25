Güçlü İşlemcili Galaxy Tab S11 Serisinin Fiyatı Sızdırıldı

Geçtiğimiz yıl Samsung Galaxy Tab S10 serisi tanıtılmıştı. Tanıtımın ardından yeni tabletler merakla beklenmeye başlanmıştı. Bir sızıntı ile birlikte Galaxy Tab S11 ve Galaxy Tab S11 Ultra'nın fiyatı ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre tabletlerin fiyatı cep yakacak.

Samsung Galaxy Tab S11 Serisinin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Galaxy Tab S11 Ultra'nın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 1.200 dolar (49.198 TL), 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 1.400 dolar (57.398 TL), 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip sürümü ise 1.700 dolar (69.697) fiyat etiketiyle satılacak.

Galaxy Tab S11 modelinin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümünün 860 dolara (35.258 TL) satılacağı iddia edildi. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle tabletlerin farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim.

Samsung Galaxy Tab S11'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Sızdırılan bilgilere göre tablette Dimensity 9400 işlemcisi yer alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.63 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere sekiz adet çekirdek içeriyor. Samsung Galaxy Tab S9'da Snapdragon 8 Gen 2 tercih edilmişti.

Android 16 tabanlı One UI 8 ile birlikte gelecek tablette 12 GB RAM bulunacak. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçeneklerini göreceğiz. Tabletin yedi yıl boyunca güncelleme desteği alacağı söyleniyor.

11 inç ekran büyüklüğüne sahip Galaxy Tab S11, AMOLED ekran üzerinde 1600 x 2560 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Dört hoparlörün yer aldığı tablet yalnızca 5,5 mm kalınlığında ve 482 gram ağırlığında olacak.

Galaxy Tab S11'in arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera, ön yüzeyinde ise 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. 8.400 mAh batarya kapasitesine sahip tablet 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Tablette IP68 sertifikası bulunacak. Bu sertifika, tabletin belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre Galaxy Tab S11 Ultra'da Dimensity 9400+ bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.73 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Samsung Galaxy Tab S10 Ultra'da Dimensity 9300+ tercih edilmişti.

Android 16 tabanlı One UI 8 ile birlikte gelecek tablet 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı seçenek yer alacak. 11600 mAh batarya kapasitesine sahip tablet 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

14,6 inç ekran büyüklüğüne sahip Samsung Galaxy Tab S11 Ultra, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Dört adet hoparlörün yer alacağı tablet yalnızca 5,1 mm kalınlığında olacak. Tablette IP68 sertifikasına sahip olacak. Bu sertifika, tabletin belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak.

Galaxy Tab S11 Ultra'nın arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak.

Samsung Galaxy Tab S11 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi tabletler arasına katılmaya hazırlanan Samsung Galaxy Tab S11 serisinin eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim. Dolayısyıla yeni tabletler farklı tarihte tanıtılabilir.