Samsung'un Yeni Akıllı Saati Sıra Dışı Bir Şarj Sorunuyla Gündemde

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Galaxy Unpacked etkinliğinde, yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7'nin yanı sıra Galaxy Watch 8'i de tanıttı. Son olarak modern tasarımı ve güçlü özellikleriyle kısa sürede dikkatleri üzerine çeken bu yeni akıllı saatle ilgili beklenmedik bir sorun gün yüzüne çıktı.

Çok sayıda kullanıcından gelen paylaşımlara göre, Galaxy Watch 8 serisi oldukça temel bir tasarım hatası sebebiyle düzgün bir şekilde şarj olamıyor. İşte bu can sıkıcı sorunun detayları!

Reddit başta olmak üzere pek çok sosyal medya platformunda şikayetlerini dile getiren kullanıcılar, yeni satın aldıkları Galaxt Watch 8'in Samsung'un akıllı saatleri için tasarladığı şarj pedleri ile uyumlu çalışmadığını belirtiyor. Aktarılanlara göre yeni model kendisiyle birlikte gelen manyetik şarj cihazı ile sorunsuz çalışırken, Samsung'un daha öncesinde piyasaya sürdüğü şarj pedlerine düzgün şekilde oturamıyor.

Kullanıcıların açıklamalarına göre Galaxy Watch 8, Samsung'un şarj aksesuarlarıyla uyum sorunu yaşaması nedeniyle oldukça yavaş bir şekilde şarj oluyor ve aşırı derecede ısınıyor. Şimdiden bu sorun sebebiyle Samsung'dan para iadesi talep ettiğini söyleyen pek çok kullanıcı mevcut.

Peki, bu sorun tam olarak neyden kaynaklanıyor? Paylaşılan bilgilere göre özellikle 44 mm'lik Galaxy Watch 8 için yeniden tasarlanan kordonlar, kolayca kıvrılamadığı için saatin şarj pedlerine düz bir şekilde oturmasını engelliyor. Nitekim, şarj cihazlarına tam olarak yerleşemeyen cihaz, bu durum yüzünden tam verimle şarj olamıyor.

Fiyatı ve özellikleriyle üst segmentte konumlandırılan Galaxy Watch 8'in böyle temel bir tasarım hatası nedeniyle sorun yaşaması oldukça şaşırtıcı. Konu hakkında Samsung cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmezken, kullanıcılar arasında sorunu gidermek amacıyla bulunmuş bir çözüm yolu da şimdilik mevcut değil.

@SamsungUK @SamsungHelpUK Just got my Galaxy Watch 8 Classic LTE yesterday and its now not charging with errors! Using a Samsung Duo pad charger. Cleaned it, tried other chargers, restarted Watch same issue. pic.twitter.com/yDQUqVkyqg