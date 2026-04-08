Samsung Galaxy Watch Ultra 2, Türkiye'ye Önemli Eksikle Gelebilir

Samsung'un geçen yılın sonuna doğru Galaxy Watch Ultra 2 üzerinde çalışmaya başladığı ortaya çıkmıştı. Yılın ikinci yarısında tanıtılacağı öne sürülen yeni model ile ilgili önemli bir gelişme daha yaşandı. Paylaşılan bilgiler, markanın yeni akıllı saatinin Türkiye de dahil olmak üzere bazı bölgeler için farklı bir sürümü olacağına işaret ediyor. Bu versiyonda Qualcomm'un akıllı saatlere yönelik en yeni işlemcisi yerine aşina olduğumuz bir işlemci göreceğiz.

Samsung Galaxy Watch Ultra 2'de Hangi İşlemci Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Samsung, Galaxy Watch Ultra 2'nin işlemcisi, hangi bölgede olduğunuza bağlı olarak değişebilir. Öyle ki beta yazılımlarında SM-L716 ve SM-L715F olmak üzere iki model numarası keşfedildi. Bunlardan ilkinde yer alan "6" takısı, 5G desteğine işaret ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde sunulacak olan bu versiyonda Snapdragon Wear Elite işlemcisi bulunacak.

İkinci sürüm, Avrupa'ya özel olarak sunulacak sürüm fakat model numarasında yer alan "5" takısı, cihazın önceki model gibi 4G/LTE ile sınırlı kalacağını gösteriyor. Cihazda Galaxy Watch Ultra'da da kullanılan markanın kendi işlemcisi Exynos W1000'in kullanılmaya devam edileceği iddia ediliyor. Samsung, Türkiye'de sunduğu akıllı saatler için Avrupa'yı baz aldığı için Türkiye'ye gelecek olan sürümün de 4G/LTE desteği ile sınırlı kalması muhtemel görünüyor.

Snapdragon Wear Elite Nasıl Bir İşlemci?

Qualcomm'un geçen ayın başlarında tanıttığı Snapdragon Wear Elite, giyilebilir cihazlara özel olarak tasarlandı. Yapay zeka odaklı bir işlemci olarak ön plana çıkan bu işlemci, Snapdragon W5+ Gen 2'ye kıyasla 5 kat daha yüksek GPU, 7 kat daha iyi GPU performansı sağlıyor. Ayrıca yüzde 30 daha uzun pil ömrü sunuyor.

Bir adet 2.1GHz ana çekirdek ve dört adet 1.9GHz performans çekirdeği olmak üzere toplam beş çekirdekle birlikte gelen akıllı saat, 12 TOPS (Saniyede Trilyon İşlem) gücüne sahip ve 2 milyar parametrelik modeli destekleyen özel Hexagon NPU içeriyor. Bu sayede karmaşık işlemler için yapay zekanın gücünden yararlanmayı mümkün hâle gelecek. Gelişmiş sağlık takibi özellikleri sunmak için fazlasıyla yeterli olacak.

Exynos W1000 Nasıl Bir İşlemci?

Exynos W1000, Samsung tarafından giyilebilir cihazlara özel olarak geliştirdiği işlemcilerden biri. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, uzun pil ömrü sunmaya odaklanırken ısınma sorununu da minimum seviyeye indirmeye yoğunlaşıyor. Ayrıca hız açısından da önemli bir avantaj sunduğunu söylemek mümkün.

Tahmin edebileceğiniz üzere Exynos W1000 kötü bir işlemci değil ama Snapdragon Wear Elite'in yanında epey eski kalıyor. Özellikle yapay zeka destekli özellikler konusunda Qualcomm'un yeni işlemcisi çok daha önemli avantajlar sağlıyor. Ayrıca daha uzun pil ömrü sunarak cihazınızı daha az şarj etmenize imkân tanıyor.

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 Ne Zaman Tanıtılacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Galaxy Watch Ultra 2’nin tanıtımı, 2026 yılının Temmuz ayında gerçekleşecek. Marka, bu modelle birlikte Galaxy Watch 9’u da piyasaya sürecek. İki modelin tanıtımı her ne kadar aynı tarihe denk gelse de Galaxy Watch 9’da Qualcomm’un yeni işlemcisi yerine Galaxy Watch 8’de kullanılan Exynos W1000 işlemci kullanılması bekleniyor.

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 Türkiye'de Satılacak mı?

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 şu an Türkiye'de Exynos W1000 işlemcisi ile satılıyor. Bunu göz önünde bulunduracak olursak Galaxy Watch Ultra 2'nin de Türkiye'ye gelme ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Eğer planlarda değişiklik olmazsa birkaç ay sonra Türkiye'deki kullanıcılarla da buluşacaktır.

Editörün Yorumu

Samsung Galaxy Watch Ultra 2'nin yeni akıllı saati için böyle bir yol izlemeyi planlaması, bana kalırsa bazı kullanıcılar için büyük dezavantaj olacak. Eğer Türkiye'de de Snapdragon Wear Elite ile birlikte sunulsaydı daha uzun bir pil ömrü elde etmek mümkün olacaktı. Yapay zeka desteği konusunda elimiz epey güçlü olacaktı. Hız açısından da ciddi fark yaratacaktı. Ama görünüşe göre bunlardan sadece belirli kullanıcılar yararlanabilecek.