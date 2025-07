Samsung Galaxy Z Flip 7 Kanlı Canlı Görüntülendi: İşte Tasarımı!

Samsung'un yarın düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğine saatler kala, Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 serilerine ilişkin sızıntılar inanılmaz boyutlara ulaştı. Yeni Z serisi telefonlar hakkında adeta hiçbir gizem kalmazken, son olarak Galaxy Z Flip 7'nin canlı bir şekilde görüntülendiği video teknoloji dünyasına damga vurdu.

Daha önce yeni katlanabilir telefona ait birçok tasarım görseli paylaşan sektörel kaynaklar, son olarak Galaxy Z Flip 7'nin adeta kanlı canlı gösterildiği bir videoyu sosyal medyaya sızdırdı. Bu gelişmeyle birlikte, 9 Temmuz'da resmi olarak tanıtılması beklenen cihazın neredeyse tüm detayları gün yüzüne çıkmış oldu. İşte detaylar!

İlk olarak X kullanıcısı "andrei_eclynoh" tarafından paylaşılan söz konusu video, daha öncesinde gündeme gelen tasarım görüntülerinden farklı olarak bir makete değil tamamen cihazın orijinal versaiyonuna sahne oluyor. Zira videoda gösterilen Z Flip 7 modeli doğal bir şekilde açılıyor ve arayüzü de net bir şekilde görüntülenebiliyor.

Görüntülerdeki Galaxy Z Flip 7, baştan sona uzanan ve ana kamera sistemini çevreleyen yepyeni bir kapak ekranına sahip. Yeni telefon, Motorola Razr 2025'e oldukça benzeyen bu tasarım çizgisi sayesinde nihayet büyük, kullanışlı bir kapak ekranı sunacak gibi duruyor. Videoda, Galaxy Z Flip 7'nin kapak ekranında dört farklı widget'ı tek bir sayfada çalıştırması da yeni ekranın işlevselliği hakkında dikkat çeken bir diğer detay.

Cihazın seleflerine kıyasla çok daha ince bir çerçeve üzerine tasarlandığı da videoda görülebiliyor. Bu sayede oldukça modern ve zarif bir görünüme kavuşan Galaxy Z Flip 7, aynı zamanda katlanabilir telefonların en büyük sorunlarından biri olan ekrandaki katlanma izine de bir çözüm getirmişe benziyor. Zira videoda telefonun ekranının, eski modellerin kırışık panellerinin aksine tamamen düzgün ve yekpare göründüğü söylenebilir.

İşte Galaxy Z Flip 7 için paylaşılan video:

