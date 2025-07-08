Samsung Galaxy Z Flip 7 Kanlı Canlı Görüntülendi: İşte Tasarımı!

Samsung'un yarın düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğine saatler kala, Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 serilerine ilişkin sızıntılar inanılmaz boyutlara ulaştı. Yeni Z serisi telefonlar hakkında adeta hiçbir gizem kalmazken, son olarak Galaxy Z Flip 7'nin canlı bir şekilde görüntülendiği video teknoloji dünyasına damga vurdu.

Daha önce yeni katlanabilir telefona ait birçok tasarım görseli paylaşan sektörel kaynaklar, son olarak Galaxy Z Flip 7'nin adeta kanlı canlı gösterildiği bir videoyu sosyal medyaya sızdırdı. Bu gelişmeyle birlikte, 9 Temmuz'da resmi olarak tanıtılması beklenen cihazın neredeyse tüm detayları gün yüzüne çıkmış oldu. İşte detaylar!

Galaxy Z Flip 7'nin Tasarımı Tüm Detaylarıyla Ortaya Çıktı

İlk olarak X kullanıcısı "andrei_eclynoh" tarafından paylaşılan söz konusu video, daha öncesinde gündeme gelen tasarım görüntülerinden farklı olarak bir makete değil tamamen cihazın orijinal versaiyonuna sahne oluyor. Zira videoda gösterilen Z Flip 7 modeli doğal bir şekilde açılıyor ve arayüzü de net bir şekilde görüntülenebiliyor.

Görüntülerdeki Galaxy Z Flip 7, baştan sona uzanan ve ana kamera sistemini çevreleyen yepyeni bir kapak ekranına sahip. Yeni telefon, Motorola Razr 2025'e oldukça benzeyen bu tasarım çizgisi sayesinde nihayet büyük, kullanışlı bir kapak ekranı sunacak gibi duruyor. Videoda, Galaxy Z Flip 7'nin kapak ekranında dört farklı widget'ı tek bir sayfada çalıştırması da yeni ekranın işlevselliği hakkında dikkat çeken bir diğer detay.

Cihazın seleflerine kıyasla çok daha ince bir çerçeve üzerine tasarlandığı da videoda görülebiliyor. Bu sayede oldukça modern ve zarif bir görünüme kavuşan Galaxy Z Flip 7, aynı zamanda katlanabilir telefonların en büyük sorunlarından biri olan ekrandaki katlanma izine de bir çözüm getirmişe benziyor. Zira videoda telefonun ekranının, eski modellerin kırışık panellerinin aksine tamamen düzgün ve yekpare göründüğü söylenebilir.

İşte Galaxy Z Flip 7 için paylaşılan video:

Samsung has officially removed the crease from its foldables😌



Flagship cameras, displays, performance, and build quality, across major price points!



Reserve, if interested https://t.co/nkHtIAFOPG pic.twitter.com/87YT72ktI6 — Amir (@WorkaholicDavid) July 5, 2025

Galaxy Z Flip 7 Özellikleri

Daha öncesinde sızdırılan bilgilere göre yeni katlanabilir telefon,12 GB RAM ile donatılacak ve gücünü Exynos 2500 yonga setinden alacak. Bu güçlü işlemci, bir adet 3.30 GHz , iki adet 2.75 GHz, beş adet 2.36 GHz ve iki adet 1.80 GHz olmak üzere toplamda 10 adet çekirdek içeriyor.

Telefonun ana ekranı, 6.9 inç büyüklüğünde Dynamic LTPO AMOLED 2X paneliyle etkileyici bir görüntü deneyimi sunacak ve 120Hz yenileme hızını destekleyecek. İkinci ekranın ise 4.1 inç boyutunda olacağı ve aynı yenileme hızına sahip olacağı öne sürülüyor.

Grafik tarafında Xclipse 950 GPU tarafından desteklenecek yeni cihaz, yazılım tarafında Android 16 tabanlı One UI 8 ile birlikte çalışacak. Kamera özelliklerine gelince, cihazın arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde bir ana kameranın ve 12 megapiksel çözünürlüğünde bir ultra geniş açılı sensörün bulunacağı iddia ediliyor. Son olarak tüm bu donanımın, 4300 mAh kapasiteli bir batarya ile besleneceğini belirtelim.

Galaxy Z Flip 7'nin şimdiye kadar ortaya çıkan bazı teknik özellikleri şu şekilde:

Ekran: 6,9 inç ana ekran, 4,1 inç kapak ekranı, 120Hz yenileme hızı

İşlemci: Exynos 2500, Xclipse 950 GPU

RAM: 12 GB

Kamera: 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera

Batarya: 4300 mAh

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı One UI 8

Galaxy Z Flip 7 Ne Zaman Tanıtılacak?

Yeni Galaxy Z Flip 7, Z Fold 7 ve uygun fiyatlı Z Flip 7 FE, 9 Temmuz Çarşamba günü saat 17:00'da düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde resmen tanıtılacak. Söz konusu etkinliği Samsung'un YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

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