Samsung'un Ucuz Katlanabilir Telefonu Performans Testine Girdi

Uygun fiyatlı katlanabilir telefon satın almak isteyen kişiler tarafından merakla beklenen Samsung Galaxy Z Flip 7 FE Geekbench testinde ortaya çıktı. Bununla birlikte yeni katlanabilir telefonun bazı özellikleri de belli oldu.

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

SM-F761B model numarasına sahip Galaxy Z Flip 7 FE'nin global sürümü tek çekridek testinde 1.940 puan, çoklu çekirdek testinde ise 6 bin 136 puana ulaşmayı başardı. Galaxy Z Flip 7 Geekbench'te tek çekirdek testinde 2 bin 356 puan, çoklu çekirdek testinde ise 8 bin 76 puan almıştı.

Geekbench'e göre telefonda Exynos 2400 yer alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide bir adet 3.2GHz Cortex-X4, iki adet 2.9GHz Cortex-A720, üç adet 2.6GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.95GHz Cortex-A520 çekirdekleri bulunuyor. Bu işlemci Samsung Galaxy S24 ve Galaxy S24+ modellerinde tercih edilmişti.

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Dynamic LTPO AMOLED 2X ekran üzerinde 1080 x 2640 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefonun ikinci ekranı ise 3,4 inç büyüklüğünde olacak.

Telefonun arka tarafında 12 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ömn yüzeyde ise 10 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak.

Bütçe dostu katlanabilir telefonda 8 GB RAM bulunacak. 3700 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 25W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Peki, Samsung'un ucuz katlanabilir telefonu ne zaman çıkacak?

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi katlanabilir telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Samsung Galaxy Z Flip 7 FE'nin 9 Temmuz 2025 tarihinde tanıtılması bekleniyor. Aynı tarihte Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 de tanıtılacak.