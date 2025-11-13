Samsung'dan İnce Katlanabilir Telefon Geliyor! Çok Hafif Olacak

Samsung'un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip 8 ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda katlanabilir telefonun kalınlığı ve ağırlığı ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre Galaxy Z Flip serisinin yeni modeli çok hafif ve ince olacak. Bu, genel telefon kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyacak.

Samsung Galaxy Z Flip 8'in Ağırlığı ve Kalınlığı Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy Z Flip 8'in katlanmamış hâlinin 6 mm, katlanmış hâlinin ise 12 mm kalınlığında olacağı iddia edildi. Samsung Galaxy Z Flip 7'nin katlanmamış hâlinin 6,5 mm, katlanmış hâlinin ise 13.7 mm kalınlığında olduğunu belirtelim. Dolayısıyla Galaxy Z Flip 8, önceki modelden daha ince olacak.

En iyi katlanabilir telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Galaxy Z Flip 8'in yalnızca 170 gram ağırlığında olacağı öne sürüldü. 2025 yılının temmuz ayında piyasaya sürülen Galaxy Z Flip 7 ise 188 gram ağırlığında. Konuya dair henüz resmî açıklamanın yapılmadığını, bu sebepten ötürü telefonun farklı kalınlık ve ağırlıkla gelebileceğini belirtelim.

Samsung Galaxy Z Flip 8'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Samsung Galaxy Z Flip 8'in 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olması bekleniyor. Samsung'un yeni katlanabilir telefonu, Dynamic LTPO AMOLED 2X ekran üzerinde 1080 x 2520 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunabilir. İkinci ekranın ise 4,1 inç ekran büyüklüğünde olacağı tahmin ediliyor.

Katlanabilir telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alabilir. Ön kamera ise 10 megapiksel çözünürlüğünde olabilir. Telefonun işlemcisine dair bir bilgi mevcut değil. Galaxy Z Flip 7'de Exynos 2500 işlemcisi tercih edilmişti.