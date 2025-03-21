Ucuz Katlanabilir Telefon Galaxy Z Flip FE'nin Şarj Hızı Sızdırıldı

Uygun fiyatlı katlanabilir telefon satın almak isteyen kişiler tarafından merakla beklenen Samsung Galaxy Z Flip FE'ye dair sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Daha önce işlemcisi sızdırılan telefonun bu kez şarj hızı ortaya çıktı.

Samsung Galaxy Z Flip FE'nin Şarj Hızı Şaşırtmadı

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un bütçe dostu katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip FE 3C veri tabanında listelendi. Bununla birlikte telefonun şarj hızı belli oldu. SM-F7610 model numarasına sahip yeni katlanabilir telefon 25W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Samsung Galaxy S25 modelinde de 25W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Ayrıca 2024 yılında satışa sunulan katlanabilir telefonlar Samsung Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6 modelleri de 25W hızlı şarj teknolojisine sahip.

Önceki sızıntılarda bütçe dostu katlanabilir telefon Galaxy z Flip FE'nin Exynos 2500 işlemcisiyle birlikte geleceği iddia edilmişti. Android 15 tabanlı One UI 7.0 ile birlikte gelmesi beklenen telefonun Dynamic AMOLED 2x ekrana sahip olacağı söyleniyor.

Samsung Galaxy Z Flip FE Çıkış Tarihi

Galaxy z Flip FE modelinin 2025 yılının dördüncü çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Özellik ve çıkış tarihine dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.