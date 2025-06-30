Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7'nin Boyutları Şaşırttı! Kimse Beklemiyordu

Geçtiğimiz yılın temmuz ayında tanıtılan Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6'nın ardından yeni katlanabilir telefonlar merakla beklenmeye başlanmıştı. Yaşanan bir sızıntı ile birlikte Galaxy Fold 7 ve Galaxy Flip 7'nin boyutları ortaya çıktı.

Samsung Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7 Çok İnce Olacak

Ortaya çıkan bilgilere göre Galaxy Z Fold 7'nin katlanmamış hâli 4,2 mm, katlanmış hâli ise 8,9 mm kalınlığında olacak. Galaxy Z Fold 6'nın katlanmış hâlinin 12,1 mm, katlanmamış hâlinin ise 5,6 mm kalınlığında olduğunu belirtelim.

Galaxy Flip 7'nin katlanmamış hâli 6,5 mm, katlanmış hâlinin ise 13,7 mm kalınlığında olacak. Galaxy Z Flip 6'nın katlanmamış hâli 6,9 mm, katlanmış hâli ise 14,9 mm kalınlığında. Dolayısıyla yeni katlanabilir telefonlar çok ince olacak.

Galaxy Z Fold 7'nin 215 gram, Galaxy Z Flip 7'nin ise 188 gram ağırlığında olacağı öne sürüldü. Galaxy Z Fold 6'nın 239 gram, Galaxy Z Flip 6'nın ise 187 gram ağrılığında olduğunun altını çizelim.

Samsung Galaxy Z Fold 7'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Galaxy Z Fold 7'de Snapdragon 8 Elite for Galaxy işlemcisi bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Android 16 tabanlı One UI 8 ile beraber gelecek telefonda Adreno 830 GPU mevcut. Katlanabilir telefon 8,2 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. İkinci ekranın ise 6,5 inç büyüklüğünde olacağı öne sürüldü.

Yeni katlanabilir telefonun 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ile geleceği iddia edildi. Telefonda ayrıca 10 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera bulunacak.

Samsung Galaxy Z Flip 7'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

12 GB RAM'e sahip telefon gücünü Exynos 2500'ten alacak. Bu işlemci bir adet 3.30 GHz , iki adet 2.75 GHz, beş adet 2.36 GHz ve iki adet 1.80 GHz olmak üzere toplamda 10 adet çekirdek içeriyor.

6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Dynamic LTPO AMOLED 2X üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. İkinci ekranın 4,1 inç büyüklüğünde olacağı öne sürüldü. Xclipse 950 GPU'ya sahip telefon Android 16 tabanlı One UI 8 ile birlikte gelecek.

4300 mAh batarya kapasitesine sahip telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kameranın yer alacağı öne sürüldü.

Samsung Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7'nin Fiyatı

Geçtiğimiz günlerde sızdırılan bilgilere göre Galaxy Z Fold 7'nin 256 GB depolama alanına sahip sürümü 2 bin 227 euro (103.791 TL), 512 GB depolama alanına sahip sürümü ise 2 bin 309 euro (107.612 TL) fiyata satılacak. Galaxy Z Flip 7'nin 512 GB depolama alanına sahip sürümü 1.425 euro (66.436 TL) fiyat etiketiyle ortaya çıkmıştı.

Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonların farklı fiyat ve özelliklere sahip olabileceğini belirtelim.

Samsung Galaxy z Fold 7 Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi katlanabilir telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Samsung Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7, 9 Temmuz 2025 tarihinde tanıtılması bekleniyor.