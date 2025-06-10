Samsung'un Katlanabilir Telefonu Bir Kalemden Bile Daha İnce Olacak

Samsung, Galaxy Z Fold 7 modelini temmuz ayında tanıtmaya hazırlanırken, kullanıcıların nabzını yoklayacak yeni bir görseli de sızdırdı. Tanıtım tarihi henüz kesinleşmeyen Galaxy Z Fold 7 katlanabilir telefon, şimdiye kadar görülen en hafif ve ince katlanabilir telefon olacak — üstelik gelişmiş özelliklerden taviz bile vermesine gerek kalmadan.

Samsung, katlanabilir telefondaki kat izlerinin, ağırlığın ve hantallığın tarih olması için adımlar atıyor. Bilindiği üzere her yeni cihazını daha ince ve hafif yapmaya çalışıyor. Burada dikkat çeken detay ise; bunların bir pazarlama tekniğinden ziyade gerçek özellikler olması.

Galaxy Z Fold 7 Ne Zaman Çıkıyor? Fiyatı Ne Kadar?

Samsung, bu modeli temmuz ayında resmi olarak tanıtacak. Henüz fiyat, renk seçenekleri ya da yazılım detayları açıklanmadı. Lansmanda Galaxy Z Flip 7 ile birlikte sahneye çıkması, daha ince ve hafif oluşuyla dikkat çekmesi bekleniyor. Sızdırılan görseller şöyle:

Katlanabilir Cihaz Rekorunu Kıracak

Boyutu ve inceliğiyle dikkat çeken Samsung Galaxy Z Fold 7'un özellikleri sadece kasasıyla bitmiyor. Asıl sırrı ekran boyutunda ve işlemcisinde olacak. Cihaz açıldığı zaman 4.54 mm, kapalıyken ise 9 mm kalınlıkta olacak. Yani bir kalem kadar bile kalın değil.

Z Fold 7'nin ekran boyutu, Z Fold 6 Special Edition ile aynı olacak gibi görünüyor. Yani iç ekranda 8.2 inçlik dev bir panel bizi bekliyor olabilir.

Bu incelikte bir telefonun bataryası ise 4.000 mAh olacak. Kimilerine oldukça düşük gelebilir, zira bazı amiral gemisi modellerinde batarya değeri 10.000 mAh'a kadar çıkıyor. Hatta Oukitel WP55 Pro'da bu değer 11.000 mAh olarak ölçülüyor.

Cihaz, gücünü Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alacak.