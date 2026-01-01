Samsung'un Yeni Telefonları Devasa Pillerine Rağmen Tüy Gibi Hafif Olacak!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, katlanabilir telefon pazarındaki liderliğini korumak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Teknoloji dünyası şu sıralar şirketin önümüzdeki aylarda tanıtacağı Galaxy S26 serisine odaklanmış olsa da arka planda yeni nesil katlanabilir cihazlar için heyecan verici gelişmeler yaşanıyor.

Sektörel kaynaklardan sızdırılan son raporlara göre Samsung Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Flip 8 modellerinde tasarım anlayışını büyük ölçüde değiştirecek. Öyle ki şirketin incelik trendinden çıkarak telefonların hafifliğine odaklanacağı, üstelik bunu yaparken de bataryadan ödün vermeyeceği belirtiliyor. İşte detaylar!

Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Flip 8 Çok Daha Hafif Olacak

Bilmeyenler için mevcut Galaxy Z Fold 7 modeli 215 gramlık ağırlığıyla şu an piyasadaki en hafif kitap tarzı katlanabilir telefon unvanını elinde bulunduruyor. Ancak Samsung bu rekoru daha da geliştirmeyi hedefliyor. Güney Kore kaynaklı raporlara göre yeni Galaxy Z Fold 8 modeli selefinden yaklaşık 25 gram daha hafif olacak.

Asıl şaşırtıcı iddia ise Galaxy Z Flip 8 cephesinden geliyor. Hali hazırda 188 gram olan Galaxy Z Flip 7'nin yerini alacak modelin, 38 gram gibi ciddi bir hafifleme ile 150 gram seviyesine düşebileceği konuşuluyor. Ancak uzmanlar bu denli büyük bir ağırlık kaybının teknik açıdan oldukça zor olduğunu belirterek bu bilgiye şimdilik temkinli yaklaşılması gerektiğini vurguluyor.

Batarya Kapasiteleri Artacak

Öte yandan Samsung katlanabilir cihazları hafifletirken donanım gücünden de ödün vermemeyi planlıyor. Gelen bilgilere göre Galaxy Z Fold 8 batarya tarafında uzun süredir beklenen bir yükseltme ile birlikte gelecek.

Raporlar yeni modelin 5.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacağı gösteriyor. Bu da önceki modele göre 600 mAh'lik bir artış demek. Öte yandan Galaxy Z Flip 8'in pil performansı ile ilgili henüz net bir bilgi bulunmasa da benzer bir artışın bu modelde karşımıza çıkması muhtemel gözüküyor.

Ne Zaman Tanıtılacak?

İddialara göre Samsung, katlanabilir telefon serisi için uzun yıllardır sürdürdüğü lansman geleneğini bu yıl da bozmayacak. Bu kapsamda şirketin yeni modellerini temmuz veya ağustos ayında düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin yeni Galaxy Z Fold 8 ve Flip 8'den beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım.