Samsung'dan Yeni Katlanabilir Telefon Geliyor! 200 MP Kamerası Var

Samsung, yeni bir katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor. Galaxy Z Fold 8 olarak isimlendirilen yeni katlanabilir telefonun kamera özellikleri ortaya çıktı. Galaxy Z Fold 8, 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kameraya sahip olacak. Merakla beklenen Android telefon ayrıca çok güçlü bir işlemci ile birlikte gelecek.

Samsung Galaxy Z Fold 8'in Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Ana Kamera: 200 MP

200 MP Telefoto: 12 MP

12 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 10 MP

Ortaya çıkan bilgilere göre Samsung Galaxy Z Fold 8'in arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Akıllı telefondaki telefoto kamera, 3x optik yakınlaştırma yapabilecek.

Samsung Galaxy Z Fold 7'de 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 10 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera tercih edilmişti. En iyi katlanabilir telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Galaxy Z Fold 8'in ön yüzeyinde 10 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak.

Galaxy Z Fold 8'in 5.000 mAh civarı batarya kapasitesine sahip olması bekleniyor. Serinin bir önceki modelinde 4.400 mAh batarya kapasitesi tercih edilmişti. İşlemciye dair henüz bir bilgi paylaşılmadı. Galaxy Z Fold 7'de iki adet 4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Snadpragon 8 Elite işlemcisi mevcut.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy Z Fold 8'in 2026 yılının temmuz ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber Android teleofnun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Çok şık bir tasarıma ve güçlü donanıma sahip olan Samsung Galaxy Z Fold 7, 2025 yılının temmuz ayında tanıtılmıştı.