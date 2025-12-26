Samsung'un Üçe Katlanan Telefonu, Dayanıklılık Testinde Sınıfta Kaldı!

Samsung’un yakın zamanda tanıttığı üçe katlanan akıllı telefonu Galaxy Z TriFold, teknoloji dünyasının gündeminde kalmaya devam ediyor. Kısa süre önce yapılan katlanma testinde katlanma yapısının dayanıklılığı gözler önüne serilmişti. Şimdi ise cihaz, çok daha kapsamlı ve zorlu bir test sürecinden geçirildi. İşte Galaxy Z TriFold’un sınırlarını ortaya koyan o testin detayları...

Galaxy Z TriFold, Testlerde Zayıf Kaldı

Samsung’un üç ekranlı katlanabilir telefonu Galaxy Z TriFold, teknoloji dünyasında tanınan JerryRigEverything kanalı tarafından kapsamlı bir dayanıklılık testine sokuldu. Test sürecinde cihazın çizilmeye, ateşe maruz bırakılmaya ve katlanma mekanizmasını zorlamaya ne kadar dayanıklı olduğu görüldü. Sonuçlar ise izleyenleri şaşırttı.

Test sırasında cihazın üzerine birazcık kum döküldü. Bundan sonra telefon tamamen açılıp tekrar kapandığında ise menteşelerden gıcırtı ve sürtünme sesleri gelmeye başladı. Bükülme testinde ise TriFold, ters yönde katlanmaya çalışıldığında buna dayanamadı. Öyle ki ekranın bir bölümü karardı ve bir menteşe kırıldı.

Merak edilen çizilme testinde ise ekran yüzeyinde beklendiği gibi izler oluştu. Ateşe tutulduğundaysa kısa süreli alev temasına rağmen cihazda ciddi bir hasar oluşmadı ancak katlanabilir camın pek de sağlam olmadığı net şekilde görüldü.

Bu sonuçlara göre Galaxy Z TriFold’un Galaxy Z Fold 7’ye kıyasla daha az dayanıklı olduğunu söyleyebiliriz. Fold 7 benzer testlerden geçmiş ve daha az zarar görmüştü. Ayrıca bükülme testini de başarıyla tamamlamıştı. Tabii Fold 7 yalnızca ikiye katlanıyor. Buna göre daha dayanıklı olması normal.

Samsung’un üçe katlanan cihazdaki bu dayanıklılık sorunlarını çözüp çözemeyeceğini ise sıradaki modelde göreceğiz. Zira marka henüz üçe katlanan telefon konusunda fazla tecrübeye sahip değil. Şirketin nasıl bir adım atacağını ise hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.