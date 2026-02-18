Samsung'un 250 Bin TL'ye Sattığı Telefonda Sorunlar Bitmek Bilmiyor!

Samsung'un yenilikçi tasarımıyla dikkat çeken üçe katlanan akıllı telefonu Galaxy Z TriFold, Aralık 2025'te markanın ana vatanı Güney Kore'de satışa çıkmış, sonradan birkaç ülkede daha piyasaya sürülmüştü. Aradan yaklaşık iki ay geçmesine rağmen cihaz, ilgisini korumaya devam ediyor. Zira stoklar her yenilendiğinde dakikalar içinde tükeniyor. Bunun sebebi tahmin edebileceğiniz üzere örneğinin az olması.

Ancak görünen o ki üçe katlanan bu telefonu satın alan herkes memnun değil. Öyle ki çeşitli platformlarda Galaxy Z TriFold ile ilgili şikayetler artmaya başladı. Birçok kullanıcı çeşitli sorunlar yaşadığını paylaştı. İşte ayrıntılar...

Samsung Galaxy Z TriFold'da Ekran Sorunları Kullanıcıları Çıldırttı

Şu an için Türkiye'de satılmayan ve yalnızca bazı ülkelerde alınabilen Galaxy Z Trifold, üç ekran ve iki menteşe içeren bir yapıya sahip. Bu bağlamda yapısının pek de basit olmadığını ve karışık olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu karmaşıklık, ekranda sorunlara sebep oluyor gibi görünüyor.

Popüler sosyal medya platformu Reddit'te bazı Galaxy Z TriFold sahipleri, yaşadıkları sorunları paylaştı. Bir kullanıcının gönderisine göre telefon sorunsuz şekilde çalışırken ekran bir anda yeşil yanıp sönmüş ve ardından tamamen kararmış. Yani cihaz arka planda çalışıyor olsa da ekran görünmüyormuş. Kullanıcı ekranı kapatıp açtığında sorunun çözüldüğünü belirtse de bu uzun sürmüyor ve sonradan yine tekrar ediyormuş. Neyse ki Samsung'un kullanıcıya destek sunduğu belirtiliyor.

Bir başka kullanıcı ise mobil cihazı satın aldıktan birkaç gün sonra yine ekranın karardığını ve hayalet dokunma -yani ekrana dokunulmadığı halde dokunulmuş gibi tepki vermesi- sorunları başladığını söylüyor. Üstelik telefonu katlarken sanki bir parça kırılıyormuş gibi "çıt" sesi duyduğunu ve ekranın altında hava kabarcığı oluştuduğunu da paylaştı. Neyse ki cihaz sahibi, Samsung'dan para iadesi alabildiğini ifade ediyor.

Tabii Galaxy Z TriFold'u ile sorun yaşayan yalnızca bu iki kullanıcı değil. Şimdiye kadar buna benzer problemler bildiren birkaç kişi var. Bu nedenle ekran üretiminde bir sorun olduğu düşünülüyor. Markanın problemleri çözüp çözemeyeceğini ise hep birlikte göreceğiz. Kullanıcı şikayetleri önümüzdeki aylarda da devam ederse henüz çözemedi demektir.

Şirketin telefonu arızalanan kişilere para iadesi veya değişim imkanı tanıması, kullanıcılar tarafından takdirle karşılandı. Ki model fiyatının 2 bin 900 dolar (vergisiz 127 bin TL) olduğunu da düşünürsek aksinin pek de kabul edilebilir olduğu söylenemez. Tabii bu tarz pahalı telefonların tamir ücretleri de pek düşük olmuyor. Kısa süre önce Galaxy Z TriFold ekran tamir fiyatı ortaya çıkmış ve dudak uçuklatmıştı.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.