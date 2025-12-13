Üçe Katlanan Galaxy Z TriFold’un Tamir Ücreti Dudak Uçuklattı!

Samsung’un geçtiğimiz aylarda tanıttığı üçe katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z TriFold, oldukça dikkat çekti. Tabii cihazın dikkat çekmesinin tek nedeni yenilikçi üçe katlanır tasarımı değil, aynı zamanda oldukça yüksek satış fiyatı.

Doğal olarak bu kadar yüksek fiyatlı teknolojik ürünlerde ekranda bir sorunla karşılaşıldığı durumlar için tamir maliyetleri de merak konusu oluyor. Peki Samsung Galaxy Z TriFold ekran değişimi ne kadar tutuyor? İşte fiyat listesi!

Samsung Galaxy Z TriFold Ekran Tamir Fiyatı Ne Kadar?

Kısa süre önce ortaya çıkan fiyatlar, 2.428 dolarlık Galaxy Z TriFold’un ekranını tamir ettirmenin neredeyse sıfır bir Galaxy S25 Ultra satın almakla aynı maliyete denk geldiğini ortaya koydu. Yakın zamanda satışa çıktıktan sonra dakikalar içinde tükenen cihaz, bu fiyatlar nedeniyle bir kez daha düşündürdü.

Gelen bilgilere göre Galaxy Z TriFold dış ekranının değiştirilmesi yaklaşık 90 ila 150 dolar arasında maliyete sahip. Ancak içteki ekran daha da pahalı. Buna göre bu ekransa yapılacak tamir işlemine göre 1.120 ila 1.240 dolar arasında değişiyor. Bu noktada Samsung'un amiral gemisi Galaxy S25 Ultra'nın 1.049,99 dolara satıldığını söyleyelim.

Dış ekran: 90-150 dolar

90-150 dolar İç ekran: 1.120-1.240 dolar

Tabii bu fiyatların şimdilik iddiadan ibaret olduğunu belirtemkte fayda var. Ayrıca önümüzdeki yıllarda bu maliyetlerin daha da artması mümkün. Bu da pahalı bir telefon satın almanın beraberinde yüksek tamir ücretleri getirdiğini gösteriyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? En iyi katlanabilir akıllı telefonlar arasında yer alan Galaxy Z TriFold'u nasıl buluyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.