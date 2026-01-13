Servet Değerindeki Telefon Dakikalar İçinde Tükendi!

Samsung’un kısa süre önce piyasaya sürdüğü üçe katlanan akıllı telefonu Galaxy Z TriFold için yoğun ilgi hız kesmeden sürüyor. İlk satışa çıktığında dakikalar içinde tükenen cihaz, kısa süre önce dördüncü kez yeniden satışa sunuldu. Akıllı telefon dünyasının gündeminden düşmeyen Samsung Galaxy Z TriFold, bu sefer de birkaç dakika içinde tamamen tükendi. İşte ayrıntılar...

Samsung Galaxy Z TriFold, Dakikalar İçinde Tükendi

Şu an için yalnızca sınırlı sayıda ülkede satışa sunulan telefonun 12 Aralık’ta piyasaya sürülen ilk partisi beş dakikada tükenirken ikinci parti iki dakikada, üçüncü parti ise yalnızca bir dakikada tamamen satıldı. 13 Ocak'ta sunulan dördüncü parti stokları da iki dakika içinde sıfırlandı.

Şirket satılan telefon sayısını resmi olarak açıklamasa da bu rakamın oldukça düşük olduğu biliniyor. Öyle ki ikinci partinin yaklaşık 700 adetle sınırlı olduğu söyleniyor. Bu kadar az sayıda üretilen bir cihazın kısa sürede tükenmesinin gayet normal olduğunu söyleyebiliriz. Markanın tedarik sorunları nedeniyle üretimi artması da şu an için pek mümkün değil.

Çift menteşeli tasarıma ve 3,9 milimetre kalınlığa sahip Galaxy Z TriFold, 2 bin 440 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor. Buna göre cihaz ikiye katlanan modellere kıyasla yaklaşık iki ila üç kat daha yüksek bir fiyat etiketine sahip. Bu da pek ucuz almadığı anlamına geliyor. Fakat yine de en iyi katlanabilir telefonlar arasında gösteriliyor.

Samsung Galaxy Z TriFold Özellikleri

Ana Ekran Boyutu: 10 inç

10 inç Ana Ekran Çözünürlüğü: 1584 x 2160 piksel

1584 x 2160 piksel Ana Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Dynamic AMOLED 2X Ana Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ana Ekran Maksimum Parlaklık: 1.600 nit

1.600 nit İkinci Ekran Boyutu: 6,5 inç

6,5 inç İkinci Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2520 piksel

1080 x 2520 piksel İkinci Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Dynamic AMOLED 2X İkinci Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İkinci Ekran Maksimum Parlaklık: 2.600 nit

2.600 nit İşlemci: Snapdragon 8 Elite for Galaxy (3 nm)

Snapdragon 8 Elite for Galaxy (3 nm) RAM: 16 GB

16 GB Depolama Seçenekleri: 512 GB ve 1 TB

512 GB ve 1 TB Arka Kamera: 200 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera + 10 MP telefoto kamera

200 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera + 10 MP telefoto kamera Ön Kamera: 10 MP

10 MP Batarya Kapasitesi: 5.600 mAh

5.600 mAh Hızlı Şarj Desteği: 45W

45W İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı One UI 8

Android 16 tabanlı One UI 8 Suya ve Toza Dayanıklılık: IP48

IP48 Ağırlık: 309 gram

309 gram Kalınlık: Katlanmamış hâli 3,9 mm, katlanmış hâli 12,9 mm.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.