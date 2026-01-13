Servet Değerindeki Telefon Dakikalar İçinde Tükendi!
Samsung'un yakın zamanda piyasaya sürdüğü üçe katlanan akıllı telefon Galaxy Z TriFold, dördüncü partinin satışa çıkmasıyla birlikte hemen tükendi.
⚡ Önemli Bilgiler
- Samsung Galaxy Z TriFold için dördüncü parti satışlar dakikalar içinde tükendi.
- Galaxy Z TriFold, 2 bin 440 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor.
Samsung’un kısa süre önce piyasaya sürdüğü üçe katlanan akıllı telefonu Galaxy Z TriFold için yoğun ilgi hız kesmeden sürüyor. İlk satışa çıktığında dakikalar içinde tükenen cihaz, kısa süre önce dördüncü kez yeniden satışa sunuldu. Akıllı telefon dünyasının gündeminden düşmeyen Samsung Galaxy Z TriFold, bu sefer de birkaç dakika içinde tamamen tükendi. İşte ayrıntılar...
Samsung Galaxy Z TriFold, Dakikalar İçinde Tükendi
Şu an için yalnızca sınırlı sayıda ülkede satışa sunulan telefonun 12 Aralık’ta piyasaya sürülen ilk partisi beş dakikada tükenirken ikinci parti iki dakikada, üçüncü parti ise yalnızca bir dakikada tamamen satıldı. 13 Ocak'ta sunulan dördüncü parti stokları da iki dakika içinde sıfırlandı.
Şirket satılan telefon sayısını resmi olarak açıklamasa da bu rakamın oldukça düşük olduğu biliniyor. Öyle ki ikinci partinin yaklaşık 700 adetle sınırlı olduğu söyleniyor. Bu kadar az sayıda üretilen bir cihazın kısa sürede tükenmesinin gayet normal olduğunu söyleyebiliriz. Markanın tedarik sorunları nedeniyle üretimi artması da şu an için pek mümkün değil.
Çift menteşeli tasarıma ve 3,9 milimetre kalınlığa sahip Galaxy Z TriFold, 2 bin 440 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor. Buna göre cihaz ikiye katlanan modellere kıyasla yaklaşık iki ila üç kat daha yüksek bir fiyat etiketine sahip. Bu da pek ucuz almadığı anlamına geliyor. Fakat yine de en iyi katlanabilir telefonlar arasında gösteriliyor.
Samsung Galaxy Z TriFold Özellikleri
- Ana Ekran Boyutu: 10 inç
- Ana Ekran Çözünürlüğü: 1584 x 2160 piksel
- Ana Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X
- Ana Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ana Ekran Maksimum Parlaklık: 1.600 nit
- İkinci Ekran Boyutu: 6,5 inç
- İkinci Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2520 piksel
- İkinci Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X
- İkinci Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İkinci Ekran Maksimum Parlaklık: 2.600 nit
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite for Galaxy (3 nm)
- RAM: 16 GB
- Depolama Seçenekleri: 512 GB ve 1 TB
- Arka Kamera: 200 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera + 10 MP telefoto kamera
- Ön Kamera: 10 MP
- Batarya Kapasitesi: 5.600 mAh
- Hızlı Şarj Desteği: 45W
- İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı One UI 8
- Suya ve Toza Dayanıklılık: IP48
- Ağırlık: 309 gram
- Kalınlık: Katlanmamış hâli 3,9 mm, katlanmış hâli 12,9 mm.
