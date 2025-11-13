Üçe Katlanabilir Samsung Telefonun Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı

Samsung'un üçe katlanabilen telefonu ile ilgili heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Galaxy Z TriFold olarak isimlendirilmesi beklenen akıllı telefonun tanıtım tarihi ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefon önümüzdeki ay tanıtılacak. Peki, üçe katlanabilir telefon neler sunacak?

Samsung Galaxy Z TriFold Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi katlanabilir telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Samsung Galaxy Z TriFold'un 5 Aralık 2025 tarihinde tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte üçe katlanabilir teleofnun tüm özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Telefona dair ayrıca görseller de ortaya çıktı. Bu görseller, telefonun nasıl görünüme sahip olacağını gözler önüne serdi.

Samsung Galaxy Z TriFold'un Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung'un üçe katlanabilir telefonu Galaxy Z TriFold'un 3.000 dolar (126.753 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Konuya dair henüz resmî açıklama yapılmadığını, bu sebepten ötürü telefonun farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim. Katlanabilir telefonun hangi ülkelerde piyasaya sürüleceği ise henüz belli değil.

Samsung Galaxy Z TriFold'un Özellikleri Nasıl Olacak?

Galaxy Z TriFold'un katlanmamış hâlinin 10 inç ekran büyüklüğüne, katlanmış hâlinin ise 6,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olması bekleniyor. Android 16 tabanlı One UI 8 ile gelecek akıllı telefonun 5.600 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı öne sürüldü. Samsung Galaxy Z Fold 7'de 4.400 mAh batarya kapasitesi tercih edilmişti.

Şarj hızına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Telefon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunabilir. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçeneklerini görebiliriz. Galaxy Z TriFold, Dynamic LTPO AMOLED 2X ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunabilir.