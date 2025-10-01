Samsung'un Yeni Sürpriz Katlanabilir Telefonu İçin Geri Sayım Başladı!

Samsung'un bir süredir üzerinde çalıştığı üçe katlanabilir telefonu sonunda gün yüzüne çıkmaya hazırlanıyor. Samsung Galaxy Z TriFold olarak adlandırılması beklenen yeni model son olarak sızdırılan tanıtım tarihi ile gündeme geldi.

İddialara göre şirket, Galaxy Z serisinin artan popülaritesinin de etkisiyle yeni telefonunun lansman tarihini daha da erkene çekmeyi planlıyor. Bu gelişme ile birlikte yeni üçe katlanabilir telefon ile beklenenden daha kısa bir sürede tanışabiliriz. Detaylar haberde.

Samsung Galaxy Z Trifold Ekim Ayının Sonunda Tanıtılabilir

Bildiğiniz üzere Samsung, henüz geçtiğimiz temmuz ayında yeni katlanabilir cihazları Samsung Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7'yi tanıtmıştı. Bu nedenle şirketin Galaxy Z TriFold gibi yeni cihazlarını tanıtmak için acele etmeyeceği düşünülüyordu.

Ancak gelen son iddialar bu durumun tam tersini işaret ediyor. Söylentilere göre yeni model 31 Ekim ile 1 Kasım tarihleri arasında Güney Kore'nin Gyeongju şehrinde düzenlenecek olan APEC etkinliğinde resmen tanıtılabilir.

Teknoloji devinin sadece üç ay gibi kısa bir sürede iki yeni katlanabilir telefon lansmanı yapmayı planlamasının arkasında Galaxy Z serisinin artan popülaritesi yatıyor. Öyle ki şirketin son olarak tanıttığı Galaxy Z Fold 7 ve Fold SE modelleri beklentilerin çok üzerinde bir ilgiyle karşılandı.

Galaxy Z Fold 7'nin Başarısı Samsung'un Yüzünü Güldürdü

Paylaşılan verilere göre Samsung'un yeni katlanabilir telefonları gerek anavatanları Güney Kore'de gerekse küresel pazarda oldukça başarılı bir satış dönemi geçiriyor. Elde edilen veriler, S Pen desteğinin kaldırılması gibi radikal değişiklerle birlikte gelen Galaxy Z Fold 7'nin selefi Samsung Galazy Z Fold 6'dan yüzde 50 oranında daha fazla satış adedine ulaştığını söylüyor.

Bununla birlikte yeni telefonu satın alan kullanıcıların yaklaşık %30'unun daha öncesinde Galaxy S Ultra serisi bir model kullanması da oldukça dikkat çekici. Zira bu veriler, Samsung kullanıcılarının S Pen desteği sunmamasına rağmen katlanabilir telefonlara yöneldiğini gösteriyor.

Analistlere göre Samsung, bu satış başarısının ardından Galaxy Z TriFold'un da tüketiciler tarafından büyük bir ilgiyle karşılanmasını bekliyor. Bu nedenle şirketin ilk etapta sadece Güney Kore ve Çin gibi pazarlarda satışa sunmayı planladığı yeni modelini küresel pazara da açma fikrine olumlu bakmaya başladığı söyleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni üçe katlanabilir telefon, en büyük rakibi Huawei Mate XT Ultimate'den daha fazla ilgi görebilir mi? Yorumlarda buluşalım.