Samsung Yeni Ürünüyle Apple'ın MagSafe'ine Rakip Olacak!

Teknoloji dünyasının merakla beklediği yeni Samsung Galaxy S26 serisi için geri sayım sürerken Samsung'dan yaklaşan modeller ile ilgili yeni bir ipucu geldi. Şirketin yeni amiral gemisi serisi için geliştirdiği ilk manyetik özellikli kablosuz powerbank modeli kısa bir süre önce ortaya çıktı.

Yeni ürün S26 modellerinin hangi kablosuz şarj teknolojisine sahip olacağına ışık tutarken aynı zamanda Samsung'un Apple'ın MagSafe özellikli powerbank'lerine karşı alternatif oluşturmasını sağlıyor. İşte detaylar!

Samsung'un Manyetik Kablosuz Powerbank Modeli Neler Sunuyor?

EB-U2500 model numarasıyla WPC veri tabanında listelenen yeni ürün Samsung'un dahili mıknatıslara sahip ilk kablosuz powerbank modeli olma unvanını elinde bulunduruyor. Söz konusu cihaz, Google Pixel 10 serisinde de karşımıza çıkan Qi2 mıknatıs teknolojisine ev sahipliği yapıyor. Bunun yanı sıra yeni powerbank'in 15W şarj hızını desteklediği ve açık gri bir renge sahip olduğu belirtiliyor.

Samsung'un bu powerbank modellerini yaklaşan Galaxy S26 serisi için geliştirdiği düşünüldüğünde yeni modellerin de kablosuz şarj alanında Qi2 teknolojisini benimseyeceğine artık kesin gözle bakılıyor. Mevcut Galaxy S25 serisi kablosuz şarjı desteklese de Qi2 deneyimi için harici manyetik kılıflara ihtiyaç duyuyorlardı.

Özellikle HMD Skyline ve Google Pixel 10 serisi gibi cihazların dahili mıknatıslarla tam Qi2 uyumluluğu sunması ve Google'ın yeni Pixelsnap Qi2.2 aksesuarlarını piyasaya sürmesiyle birlikte Samsung'un bu alanda bir adım geride kaldığı düşünülüyordu. Ancak şirketin yeni EB-U2500 modeliyle manyetik kablosuz şarj teknolojisine hızlı bir giriş yapacağı görülüyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.