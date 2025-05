Samsung'dan Kullanıcılara Müjde: 6 Ayda 2 Büyük One UI Güncellemesi Gelecek

Neredeyse her gün yeni bir model için Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesi yayınlayan Samsung, şimdi de gözünü geleceğe dikti. Şirketin Android 16 tabanlı One UI 8.5 üzerinde çalıştığı ve yakın zamanda duyurulması beklenen One UI 8'in ardından bu sürümün de yayınlanacağı ortaya çıktı.

One UI 8.5 Güncellemesi Alacak Galaxy Modelleri Hangileri?

Samsung bir yandan Android 16 tabanlı One UI 8 sürümünü test ederken, diğer yandan da One UI 8.5 güncellemesi için kolları sıvadı. Görmeye alışık olduğumuz 8.1 ya da 8.1.1 güncellemeleri ise şimdilik rafa kalktı. Yani şirketin yyaınladığı her güncelleme büyük değişimler getirecek.

Galaxy cihazlarında yüklü gelen telefon gizli test menüsünde, Samsung'un bir sonraki arayüz güncellemesinin One UI 8.5 olacağına dair bir ibare tespit edildi. Şirketin gelişmiş test menülerinde zaman zaman bu tür detaylara rastlanırken, bu kez doğrudan sürüm ismi belirtildi.

Samsung'un önceki yıllarda sürdürdüğü 6.1 veya 7.1 gibi ara One UI güncellemeleri artık daha az karşımıza çıkıyor. Bu değişimin kalıcı olup olmadığı henüz netlik kazanmış değil. One UI 8'in beta testleri devam ederken, Galaxy S25 serisinin bu güncellemeyi alması ve ardından One UI 8.5'e geçiş yapması bekleniyor. One UI 8.5'in 2026 başlarında çıkması beklenen bu sürümü kullanan ilk telefonların ise Galaxy S26 serisi olması bekleniyr.

One UI 8 Hangi Telefonlara Gelecek?

Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesi alacak cihazların resmi listesi Samsung tarafından henüz açıklanmış değil. Ama belli başlı amiral gemilerinin ve yeni serilerin; örneğin Galaxy Z Fold 6, Z Fold 5, Z Fold 4 gibi katlanabilir modellerin bu güncellemeyi alacağı düşünülüyor. One UI 8'i alacak telefonlar tahminen belli, yeni güncellemeyi almayacak telefonlara da buradan bakabilirsiniz.