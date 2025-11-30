Samsung'un Son Güncellemesi Cihazları Bozdu! Şirketten Açıklama Geldi

Samsung’un yakın zamanda katlanabilir telefon kullanıcılarına sunduğu Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesi, beklenmedik bir sorunu beraberinde getirdi. Güncellemeyi yükleyen kullanıcılardan resmen şikayet yağdı. İşte ayrıntılar...

Galaxy Z Fold Serisinde One UI 8 Sonrası Dokunmatik Sorunu

Samsung Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Fold 5 kullanıcıları, Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini yükledikten sonra ekranın ortasında dokunma sorunu yaşadıklarına dair şikayetlerde bulundu.

Paylaşılan bilgilere göre ekranın tam orta kısmı dokunuşlara geç tepki verebiliyor veya hiç yanıt vermeyebiliyor. Bu ilk bakışta donanım sorunu gibi görünse de aslında problemin yazılımdan kaynaklandığı ifade ediliyor.

Kullanıcıların paylaştığı bilgilere göre hata, içerik boyutunun en yüksek seviyeye alınması ve çoklu pencere menüsünü tek pencerede gösteren seçeneğin açık olması durumunda ortaya çıkıyor. Bu iki ayar aynı anda aktif olduğunda ekranın ortasında dokunma algılaması bozuluyor.

Neyse ki geçici bir çözüm mümkün. Öyle ki Ayarlar uygulamasından Yararlı Özellikler bölümüne girip Çoklu Pencere alanına geçtikten sonra “Çoklu pencere menüsünü tek pencerede göster” seçeneğini kapatmak sorunu tamamen ortadan kaldırıyor.

Samsung, Hatanın Farkında

Samsung ise kullanıcıları çileden çıkaran bu hatanın farkında olduğunu ve çözüm için çalıştığını duyurdu. Şirket Android 16 tabanlı One UI 8 için hazırlanmakta olan bir düzeltme güncellemesinde problemin tamamen giderileceğini açıkladı.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Söz konusu hatayla siz de karşılaştınız mı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.