Samsung, One UI 9 İle Kullanıcıları Binlerce Liralık Masraftan Kurtaracak!

Samsung, bir yandan Galaxy S26 serisi üzerinde çalışıyorken, öte taraftan Android 17 tabanlı One UI 9'u da geliştirmeyi sürdürüyor. Önemli yenilikleri beraberinde getirecek bu yazılımla ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Öyle ki katlanabilir telefonlara yönelik yabancı madde tespiti özelliği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

One UI 9, Katlanabilir Telefonlar İçin Ekran Koruma Özelliği Getirecek

Akıllı telefon üreticileri her yıl yeni katlanabilir modeller piyasaya sürse de bu cihazlar henüz normal akıllı telefonların yerini alabilmiş değil. Bunun en büyük nedeni ise pahalı fiyatları ve tamir ücretleri. Mesela ekranda küçük bir sorun oluşsa bile normal telefonlara kıyasla çok daha yüksek tamir ücretleri isteniyor. Nitekim en maliyetli bileşenlerden biri de ekran.

Katlanabilir telefonlardaki ekranlar, yapıları nedeniyle kullanıcı kaynaklı hatalara oldukça açık. En yaygın hatalardan biri ise iki ekran arasında herhangi bir şey varken telefonu kapatmaya çalışmak. Mesela bozuk para veya düğme gibi küçük bir nesne unutulduysa bu, telefon katlanırken ekranda hasara sebep olabiliyor. Tabii bu kullanıcı tarafından bilerek yapılmasa da yine de tamiri için cepten az para çıkmıyor.

Görünüşe göre Samsung da kullanıcılara böyle bir masraf çıkarmamak için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Son iddialara göre Güney Koreli teknoloji devi, Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesiyle birlikte "Foreign Material Detection" (Yabancı Madde Tespiti) adlı yeni bir özelliği kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor.

Bu yenilik sayesinde iki ekran arasında küçük bir nesne varken telefon kapatılmaya çalışıldığında kullanıcıya bir uyarı gösterilecek. Böylelikle kullanıcı katlama işlemini durdurup bildirimi kontrol ederek sorunun farkına varabilecek. En azından şirketin planı bu şekilde gibi görünüyor.

Bu yenilikle ilgili en çok merak edilen konu ise özelliğin tüm katlanabilir telefonlarda kullanılıp kullanılamayacağı. Zira özelliğin çalışabilmesi için ekranda yer alacak bir teknolojiye ihtiyaç duyuluyor olabilir. Bu da özelliğin mevcut modellerde kullanılamayacağı anlamına geliyor. Tabii bu şimdilik bir tahmin. Önümüzdeki aylarda konuyla ilgili yeni detayların gelmesi bekleniyor.

Özelliğin Varsayılan Olarak Açık Olması Bekleniyor

Yeni özelliğin One UI 9 yüklendikten sonra varsayılan olarak açık gelip gelmeyeceği şimdilik belirsiz. Ancak beklentiler varsayılan olarak aktif olacağı yönünde. Elbette kullanıcılar dilerlerse Ayarlar uygulaması üzerinden kolayca devre dışı bırakabilecek.

One UI 9 Ne Zaman Yayımlanacak?

Mevcut bilgilere göre Android 17 tabanlı One UI 9 için beta test sürecinin mayıs ayında başlaması bekleniyor. Güncellemeyi ilk olarak Galaxy S26 ve Galaxy S25 serilerinin alacağı tahmin ediliyor. Yeni yazılımın temmuz ayında ise resmi olarak tanıtılması muhtemel. Tanıtımdan sonra diğer modeller için de yayımlanacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? One UI 9 ile sunulması beklenen, katlanabilir telefonlara yönelik yeni özelliği nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.