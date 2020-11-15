Samsung'dan Rulo Şeklinde Katlanabilen Telefon Geliyor

Güney Koreli üretici Samsung rulo şeklinde katlanabilen telefon üzerinde çalışıyor olabilir. Geçtiğimiz gün Samsung Başkan Yardımcısı'nın elinde gözlemlenen telefon şimdiye kadarki hiçbir tasarıma benzemiyor olmasıyla merak uyandırdı.

Samsung Başkan Yardımcısı Lee Jae-yong, Güney Kore araştırma ve geliştirme merkezindeki son ziyareti sırasında elinde yeni bir telefon ile fark edildi. Samsung'un yeni cihazı yakından incelendiğinde, şimdiye kadar sızdırılmayan bir katlanabilir tasarım formuna sahip olduğu görünüyor. Akıllı telefon piyasada bulunan herhangi bir Samsung modeline benzemiyor ve katlanabilir bir cihaz olamayacak kadar ince görünüyor.

Samsung Başkan Yardımcısı'nın elindeki bu prototip, "rollable" (yuvarlanabilir) bir telefon olduğuna dair spekülasyonları ortaya çıkardı. Aslında Koreli şirketin açtığı bazı patentlerle de teyit edildiği üzere uzun zamandır yuvarlanabilir akıllı telefon üzerinde çalıştığı söyleniyordu.

Samsung rulo şeklinde katlanabilen telefon geliştiriyor iddiası

Daha önce Samsung'un CES 2021 sırasında özel olarak kaydırmalı bir akıllı telefon göstereceği ve gelecek yıl ticari bir versiyon sunmayı planladığı iddia edilmişti. Lee'nin elinde görülen bu prototip resmi olarak Samsung tarafından yayınlandı ve 'bilinçli bir sızıntı' olabileceği iddialarını gündeme getirdi.

Büyük akıllı telefon üreticilerinin birkaç alternatif katlanabilir ekran tasarımı üzerinde çalıştığını görmüştük. Bunlar arasında LG ve TCL yer alıyordu. Kısa süre önce LG, benzersiz bir tasarımı olan ikincil ekranlı LG Wing akıllı telefonunu piyasaya sürmüştü. LG, genişleme kabiliyetine sahip bir telefon üzerinde çalıştığını açıkça ortaya koymuştu. Ayrıca TCL de çok geride değil, şirket zaten katlanabilir bir akıllı telefonun prototipini duyurmuştu.

Kısacası Samsung da yuvarlanabilir ekran oyununda olacak ve Samsung Başkan Yardımcısı'nın fotoğrafıyla bunu kanıtlamak istemiş olabilir.

Samsung'un rulo şeklinde katlanabilen yeni akıllı telefonun özellikleri hakkında bilgi bulunmuyor. Telefon -LG'nin Wing ile yaptığına çok benzer- orta sınıf özelliklere sahip olabilir. Ancak Samsung, daha önceki katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip'e orta sınıf bir işlemci eklemek yerine amiral gemisi sınıfına dahil etmişti. Bununla birlikte, katlanabilir telefonları daha uygun fiyatlı hale getirmek için Samsung'un orta sınıf özelliklere sahip bir telefonu piyasaya süreceğine dair söylentiler de bulunuyordu.