Samsung'un "Şeffaf Ekranlı" Galaxy Telefonu Ortaya Çıktı

Son zamanlarda akıllı telefon üreticileri fütüristik tasarımların sınırlarını zorluyor. Birkaç yıl önce katlanabilir cihazlar bilim kurgu gibi görünürken, teknoloji tasarımların giderek daha yenilikçi hale gelmesine yol açtı. Şimdi, Samsung fütüristik transparan ekranıyla dikkat çeken bir akıllı telefonla karşımızda. Patenti alınan şeffaf ekranlı telefonun detayları haberimizde.

Samsung'dan Şeffaf Ekranlı Akıllı Telefon Gelebilir

LetsGoDigital’in haberine göre, Güney Koreli teknoloji devi, şeffaf ekranlı telefonun patentini Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi (USPTO) ve Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi (WIPO) ile birlikte dosyaladı. 27 Ağustos’ta ortaya çıkan patent, şeffaf bir akıllı telefon yapmak için gereken teknolojiyi açıklıyor. Teknoloji alternatif olarak TV’ler, monitörler, dizüstü bilgisayarlar ve oyun konsolları dahil olmak üzere başka elektronik cihazlarda da kullanılabiliyor.

Patent daha çok şeffaflığı sağlamak için gereken farklı katmanları ve bileşenleri detaylandıran teknik yöne dayanıyor. Patentte görülen cihaz dar çerçevelere ve geniş şeffaf ekrana sahip. Görünüşe göre OLED panel kullanılıyor çünkü bu tür ekran, ışığın parlamasını sağlayan şeffaf bir ışıklı panel ile donatılıyor.

Ne yazık ki isimsiz Samsung Galaxy cihazıyla ilgili daha fazla detay yok. Dahası, Güney Koreli teknoloji devinin gerçekten böyle bir cihaz üzerinde çalışıp çalışmadığı veya gelecekte olası model için tüm esasları içeren bir patent başvurusunda bulunup bulunmadığı da net değil. Bu, birkaç yıl sonra akıllı telefonların neye benzeyebileceğine dair bir fikir veriyor.