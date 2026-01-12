Samsung'dan Müjde! Sevilen Dizinin Temasını Ücretsiz Sunuyor

Stranger Things, yılın başında yayınlanan final bölümü ile resmen sona erdi ancak dizi hâlâ dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip olmaya devam ediyor. Görünüşe bakılacak olursa bu popülerlik, son zamanlarda artan iş birlikleri kapsamında uzun bir süre boyunca daha korunmaya devam edecek.

Samsung, Netflix'in en çok sevilen dizilerinden biri olan Stranger Things'e özel tema ve duvar kâğıtlarını kısa bir süreliğine tamamen ücretsiz bir şekilde sunmaya başladı. Bu fırsattan yararlanmak isteyen Samsung Galaxy kullanıcılarının takip etmesi gereken adımlar ise oldukça basit.

Samsung'un Stranger Things Teması Nasıl Alınır?

Teknoloji devinin Stranger Things hayranlarına özel olarak sunduğu özel tema, 12 Ocak ila 22 Şubat tarihlerinde tamamen ücretsiz bir şekilde alınabiliyor. Bunun için yapılması gerekenlerin başında Galaxy Store üzerinden Netflix uygulamasını indirmek ve açmak geliyor. Daha sonra Galaxy Store'u açıp sağ üst köşede yer alan hediye simgesinin üzerine basarak ikinci aşamaya geçebilirsiniz.

Etkinlikler bölümünde "Stranger Things Tema Promosyonu" seçeneğini göreceksiniz. Bunun üzerine basıp sayfayı aşağı kaydırın ve "Özel Tema" kısmındaki "İndir" butonuna basın. Sadece duvar kâğıdı kullanmak istiyorsanız bu bölümünün altındaki "temel duvar kâğıtları" bölümünden beğendiğiniz bir arka planın altındaki "İndir" seçeneğine basabilirsiniz.

Yeni tema, dizinin beşinci ve aynı zamanda final sezonundan ilham alınarak tasarlandı. Buna ek olarak gerçek oyuncuların bulunduğu beş farklı duvar kâğıdı sunuluyor. Hawkins kasabası ile Upside Down (Baş Aşağı Dünya) gibi dizi ile özdeşleşen görsellere kavuşmanıza imkân tanıyan bu fırsattan şu andan itibaren yararlanabilirsiniz.